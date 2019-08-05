محافظ ظفار يؤكد أهمية التعاون مع المنظمة العربية للسياحة في دعم نمو القطاع

صلالة - العمانية

استقبل معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار، بمكتبه، أمس، معالي الدكتور بندر بن فهد آل فهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة، وسعادة السفير سعود بن عبدالعزيز الجابري مستشار المنظمة، والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حالياً.

وأكد معالي السيد وزير الدولة ومحافظ ظفار -خلال اللقاء- أهمية القطاع السياحي كمحرك للتنمية في السلطنة وكافة الدول العربية، لافتا إلى دور المنظمة في ربط الصلة بين مختلف الوجهات السياحية العربية من أجل تطوير تبادل الوفود السياحية، ودفع المشاريع الاستثمارية السياحية. وأشار معاليه إلى أهمية التعاون بين المنظمة العربية للسياحة والجهات المعنية لإبراز المقومات السياحية في السلطنة؛ لما تحويه من مواقع سياحية وتاريخية وأثريه متنوعة.

من جانبه، أكد معالي الدكتور بندر بن فهد آل فهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة، أنه تمَّ اختيار مدينة صلالة كعاصمة للمصايف العربية للعام 2019؛ نظراً لما تتمتع به من مقومات سياحية تتمثل في البنية الأساسية والخدمات السياحية والأجواء الرائعة، إضافة لتوافر أنماط السياحة المختلفة: تاريخية وشاطئية وريفية والاستجمام والترفيه والحفاظ على البيئة وحمايتها، إضافة لما تعيشه السلطنة من أمن وأمان. وأعرب معالي الدكتور رئيس المنظمة العربية للسياحة ‏والوفد المرافق عن شكرهم واعتزازهم على حفاوة ‏الاستقبال وحسن الضيافة، وأبدوا ارتياحهم لما شاهدوه من تطور في مجالات التنمية المختلفة، متمنين للسلطنة المزيد من التقدم ‏والازدهار.

حضر المقابلة سعادة الشيخ سالم بن عوفيت الشنفري رئيس بلدية ظفار، وعدد من المسؤولين.