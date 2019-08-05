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"هوبس آند شو" يتصدر إيرادات السينما الأمريكية بـ70 مليون دولار

الإثنين 05 أغسطس 2019 08:02 م بتوقيت مسقط

"هوبس آند شو" يتصدر إيرادات السينما الأمريكية بـ70 مليون دولار

 

الرؤية - عيسى الشامسي

تصدر فيلم الحركة الجديد "هوبس أند شاو" إيرادات السينما في أمريكا الشمالية، مسجلا إيرادات بلغت 60.8 مليون دولار. والفيلم من بطولة دوين جونسون وفانيسا كيربي وجيسون ستاثم وإدريس إلبا ومن إخراج ديفيد ليتش؛ حيث لاقى الفيلم رواجا واسعا وإعجابا من شريحة واسعة من الجمهور من مختلف دول العالم.

وتراجعت بعض الأفلام التي كانت تحتل مناصب متقدمة في إيرادات السينما في أمريكا الشمالية وحلت مرتبتها أفلام أخرى، حيث تراجع فيلم الرسوم المتحركة "الأسد الملك 2019" (لايون كينج 2019) عن صدارة المركز الأول إلى المركز الثاني في هذا الأسبوع مسجلا 38.2 مليون دولار.

وتراجع الفيلم الكوميدي "حدث ذات مرة في هوليوود" (ونس أبون إيه تايم إن هوليوود) من المركز الثاني إلى المركز الثالث محققا إيرادات بلغت 20 مليون دولار. والفيلم بطولة ليوناردو دي كابريو وبراد بيت وآل باتشينو ومارجوت روبي ومن إخراج كوينتن تارانتينو. وتراجع فيلم الحركة والمغامرات "الرجل العنكبوت: بعيدا عن الوطن" (سبايدر مان: فار فروم هوم) من المركز الثالث إلى المركز الرابع من هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 7.8 مليون دولار، والفيلم من بطولة توم هولاند وجيك جيلنهال وماريسا تومي وزيندايا ومن إخراج جون واتس.

 

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