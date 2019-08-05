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ابتعاث الفائزين بمسابقة الأمن السيبراني بجامعة السلطان قابوس إلى بريطانيا

الإثنين 05 أغسطس 2019 08:00 م بتوقيت مسقط

ابتعاث الفائزين بمسابقة الأمن السيبراني بجامعة السلطان قابوس إلى بريطانيا

مسقط - الرؤية

نظمت جامعة السلطان قابوس ممثلة في قسم نظم المعلومات بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية النسخة السنوية من مسابقة "التقاط العلم في مجال الأمن السيبراني"، بمشاركة 48 طالبًا وخريجًا.

وتأهل 10 متسابقين للمرحلة النهائية من المسابقة التي انتهت بفوز الطالب سالم بن علي البادي بالمركز الأول، والطالب إبراهيم بن صالح الهطالي بالمركز الثاني. واختتمت المسابقة بحضور المهندس سعيد بن عبدالله المنذري الرئيس التنفيذي لشركة النطاق العريض لتكريم الفائزين. وسيتم ابتعاث الطلبة الفائزين إلى المملكة المتحدة لحضور دورة تدريبية مكثفة في الأمن السيبراني برعاية سفارة المملكة المتحدة في السلطنة، وبتمويل من الشركة العمانية للنطاق العريض.

وتأتي هذه النسخة من المسابقة بمشاركة واسعة مقارنة بنسخة العام الماضي من المسابقة حيث وصل عدد المشاركين إلى 19 مشاركًا فقط وذلك لأنّ المسابقة في نسختها الحالية استقبلت طلبة من خارج الجامعة، حيث كانت مقتصرة في نسختها العام الماضي بالطلبة من قسم نظم المعلومات بالكليّة.

وجاء هذا القرار لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الطلبة المتميزين في جانب الأمن السيبراني، حيث يهتم قسم نظم المعلومات بالجامعة باكتشاف هذه المواهب وتنميتها وصقلها ليكون الطلبة قادرين على إبراز هذه المهارات في المرحلة العملية بعد التخرج.

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