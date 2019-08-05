ارتفاع طفيف لمؤشر سوق مسقط .. و"المالي" ينجو من هبوط جماعي للقطاعات

الرؤية - عيسى الشامسي

ارتفع المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية أمس إلى مستوى 3780 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً بلغ 4 نقاط تقريبا، محققًا نسبة زيادة 0.092 في المئة مُقارنة بمستوى إغلاقه السابق، كما ارتفع مؤشر العائد الكلي 4 نقاط تقريبا ليصل إلى مستوى 4022 نقطة.

وشهدت جلسة أمس انخفاضا في قيم التداول إلى مليون ريال و194 ألفاً بنسبة انخفاض 49 في المئة عمّا كانت عليه في الجلسة السابقة والتي وصلت إلى مليونين و362 ريالا. بينما ارتفعت القيمة السوقية بنسبة 0.063 في المئة، وبلغت ما يقارب 18.44 مليار ريال. وسجلت قيمة شراء غير العُمانيين 217 ألف ريال وبنسبة 18 في المئة من إجمالي العمليات، فيما سجلت قيمة بيع غير العمانيين 79 ألف ريال وبنسبة 7 في المئة، وارتفع صافي الاستثمار غير العماني 138 ألف ريال عماني وبنسبة 12 في المئة.

وأغلق القطاع المالي عند مستوى 6143 نقطة مرتفعا نقطتين وبنسبة 0.03 في المئة، فيما أغلق قطاع الصناعة عند مستوى 4403 نقطة منخفضا 15 نقطة وبنسبة تغير 0.33 في المئة. وأغلق قطاع الخدمات عند مستوى 1822 نقطة منخفضا 9 نقاط وبنسبة تغير 0.46 في المئة. وأغلق مؤشر السوق الشرعي عند مستوى 517 نقطة منخفضا نقطة واحدة وبنسبة 0.28 في المئة.

وجرى التداول أمس، على أسهم 26 شركة، ارتفعت منها 4 شركات وانخفضت 10 شركات، فيما استقرت أسعار 12 شركة، وتم التداول في 11 مليون سهم، بعدد صفقات 415 صفقة. وانخفضت نسبة التغير بالنسبة لإجمالي قيم التداول منذ بداية العام إلى 25 في المئة. وتصدر سهم بنك ظفار قائمة الشركات المُرتفعة وأغلق عند 0.133 ريال وبنسبة صعود 3 في المئة، فيما حلّ سهم العنقاء للطاقة في مقدمة الشركات المنخفضة وأغلق عند 0.072 ريال وبنسبة تغير 4 في المئة.

واعتلى سهم المدينة تكافل صدارة الأسهم المتداولة من حيث القيمة بتداولات بقيمة 582 ألف ريال وبنسبة 49 في المئة. وتصدر السهم نفسه أكثر الأسهم المتداولة من حيث العدد بتداولات بلغت 7 ملايين و174 ألف سهم وبنسبة 65 في المئة.

وبلغت قيمة شراء العمانيين 977 ألف ريال وبنسبة 82 في المئة من إجمالي المشتريات، واشترى الخليجيون 129 ألف سهم وبنسبة 11 في المئة، وبلغ شراء العرب 6 آلاف ريال وبنسبة 0.54 في المئة. فيما بلغ شراء الأجانب 81 ألف ريال وبنسبة 7 في المئة.

أمّا بالنسبة لحركة البيع فقد بلغ بيع العُمانيين مليون ريال وبنسبة 93 في المئة من إجمالي المبيعات، وبلغ بيع الخليجيين 34 ألف ريال وبنسبة 3 في المئة، وبلغ بيع العرب 8 آلاف ريال وبنسبة 0.66 في المئة، فيما بلغ بيع الأجانب 37 ألف ريال وبنسبة 3 في المئة.