الإثنين, 05 أغسطس 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
43 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

"بنك ظفار" أعلى ارتفاعا .. و"المدينة تكافل" يعتلي الأسهم من حيث القيمة والعدد

ارتفاع طفيف لمؤشر سوق مسقط .. و"المالي" ينجو من هبوط جماعي للقطاعات

الإثنين 05 أغسطس 2019 06:27 م بتوقيت مسقط

ارتفاع طفيف لمؤشر سوق مسقط .. و"المالي" ينجو من هبوط جماعي للقطاعات

 

الرؤية - عيسى الشامسي

ارتفع المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية أمس إلى مستوى 3780 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً بلغ 4 نقاط تقريبا، محققًا نسبة زيادة 0.092 في المئة مُقارنة بمستوى إغلاقه السابق، كما ارتفع مؤشر العائد الكلي 4 نقاط تقريبا ليصل إلى مستوى 4022 نقطة.

وشهدت جلسة أمس انخفاضا في قيم التداول إلى مليون ريال و194 ألفاً بنسبة انخفاض 49 في المئة عمّا كانت عليه في الجلسة السابقة والتي وصلت إلى مليونين و362 ريالا. بينما ارتفعت القيمة السوقية بنسبة 0.063 في المئة، وبلغت ما يقارب 18.44 مليار ريال. وسجلت قيمة شراء غير العُمانيين 217 ألف ريال وبنسبة 18 في المئة من إجمالي العمليات، فيما سجلت قيمة بيع غير العمانيين 79 ألف ريال وبنسبة 7 في المئة، وارتفع صافي الاستثمار غير العماني 138 ألف ريال عماني وبنسبة 12 في المئة.

وأغلق القطاع المالي عند مستوى 6143 نقطة مرتفعا نقطتين وبنسبة 0.03 في المئة، فيما أغلق قطاع الصناعة عند مستوى 4403 نقطة منخفضا 15 نقطة وبنسبة تغير 0.33 في المئة. وأغلق قطاع الخدمات عند مستوى 1822 نقطة منخفضا 9 نقاط وبنسبة تغير 0.46 في المئة. وأغلق مؤشر السوق الشرعي عند مستوى 517 نقطة منخفضا نقطة واحدة وبنسبة 0.28 في المئة.

وجرى التداول أمس، على أسهم 26 شركة، ارتفعت منها 4 شركات وانخفضت 10 شركات، فيما استقرت أسعار 12 شركة، وتم التداول في 11 مليون سهم، بعدد صفقات 415 صفقة. وانخفضت نسبة التغير بالنسبة لإجمالي قيم التداول منذ بداية العام إلى 25 في المئة. وتصدر سهم بنك ظفار قائمة الشركات المُرتفعة وأغلق عند 0.133 ريال وبنسبة صعود 3 في المئة، فيما حلّ سهم العنقاء للطاقة في مقدمة الشركات المنخفضة وأغلق عند 0.072 ريال وبنسبة تغير 4 في المئة.

واعتلى سهم المدينة تكافل صدارة الأسهم المتداولة من حيث القيمة بتداولات بقيمة 582 ألف ريال وبنسبة 49 في المئة. وتصدر السهم نفسه أكثر الأسهم المتداولة من حيث العدد بتداولات بلغت 7 ملايين و174 ألف سهم وبنسبة 65 في المئة.

وبلغت قيمة شراء العمانيين 977 ألف ريال وبنسبة 82 في المئة من إجمالي المشتريات، واشترى الخليجيون 129 ألف سهم وبنسبة 11 في المئة، وبلغ شراء العرب 6 آلاف ريال وبنسبة 0.54 في المئة. فيما بلغ شراء الأجانب 81 ألف ريال وبنسبة 7 في المئة.

أمّا بالنسبة لحركة البيع فقد بلغ بيع العُمانيين مليون ريال وبنسبة 93 في المئة من إجمالي المبيعات، وبلغ بيع الخليجيين 34 ألف ريال وبنسبة 3 في المئة، وبلغ بيع العرب 8 آلاف ريال وبنسبة 0.66 في المئة، فيما بلغ بيع الأجانب 37 ألف ريال وبنسبة 3 في المئة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

04 فبراير 2019

تراجع طفيف بأداء سوق مسقط.. و"الصناعة" ينجو من هبوط جماعي للقطاعات

المزيد

04 أغسطس 2019

سوق مسقط يسجل ارتفاعا طفيفا ويغلق عند 3780 نقطة.. و"المالي" ينجو من هبوط جماعي للقطاعات

المزيد

26 مارس 2019

ارتفاع طفيف لمؤشر سوق مسقط.. و277% زيادة في التداولات

المزيد

21 يناير 2019

هبوط جماعي للقطاعات ينزل بسوق مسقط إلى 4179 نقطة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

البريمي تسجل أعلى درجة حرارة

المحليات - أخبار

بيان ثانٍ للمسافرين العمانيين المتجهين إلى لندن

الاقتصاد - محلي

تحديد إجازة عيد الأضحى للقطاعين الحكومي والخاص

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تعديل لائحة نقل البضائع الخطرة في موانئ السلطنة والسفن العمانية.. وبدء السريان اليوم

الاقتصاد - محلي

"أسياد" تدشن مركز اتصالات يعمل على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات لعملاء الموانئ

الاقتصاد - محلي

الصبيحي: نهج "الرؤية" يدفع بترقية العملية الإعلامية.. وإلمام الصحفي بالتقنية ضرورة حتمية

قضايا محلية - حوارات

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

قرار بإغلاق فندق "جولدن توليب" السيب

الاقتصاد - محلي

بعثة الحج العمانية تغادر .. والسلطات السعودية تفرض غرامات

المحليات - أخبار

هروب المتورطين في جريمة قتل الأسرة العمانية إلى خارج البلاد

المحليات - شرطة

تفاصيل اختفاء طالبة عمانية في أستراليا

المحليات - أخبار

عيد الأضحى الاثنين 12 أغسطس في هذه الدول

منوعات - من هنا وهناك

"القوى العاملة" تجدد حظر استقدام وافدين في بعض المهن

الاقتصاد - محلي

إعلان أسفل الأكثر قراءة