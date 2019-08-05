"المها النفطية" تسعد زوار سهل أتين بفعالية ترفيهية

صلالة - الرؤية

نظَّمتْ شركة المها لتسويق المنتجات النفطية -الأكثر انتشارا بالسلطنة- فعالية ترفيهية في ممشى سهل أتين بولاية صلالة، بعنوان "المها ترحب بكم في موسم الخريف".

وجاء تنظيم الفعالية -التي شهدت تفاعلاً كبيرا من الحضور- في إطار الجهود التي تقوم بها الشركة للتواصل مع المجتمع على جميع المستويات، وضمن برنامجها الترويجي لموسم الخريف لهذا العام 2019، وتخللت الفعالية العديد من الفقرات الترفيهية والعروض المتنوعة اشتملت على المسابقات للكبار والصغار، وقدم محمد النوفلي عرضا كروياً مثيراً من خلال قيامه بالعديد من الحركات الاستعراضية.

واشتملتْ الفعالية على مشاركات للأطفال في حب الوطن، وتقديم الجوائز والهدايا للمشاركين، ولاقت إقبالاً واستحساناً من جانب جمهور العائلات. كما وزعت الشركة طائرات ورقية عليها شعار المها على الأطفال في سهل أتين، واستمتع الأطفال وذويهم بفقرات الفعالية الترفيهية، التي قدمها محمد المخيني.