"بنك العز" يشارك في مؤتمر صلالة للمالية الإسلامية للتعريف بأبرز مستجدات القطاع

صلالة - الرؤية

شاركَ بنك العز الإسلامي في مؤتمر صلالة الدولي الثاني للمالية الإسلامية، والذي تُنظِّمه مؤسسة توافق للاستشارات، بالتعاون مع شركة مسقط للمقاصة والإيداع. ورعى حفل افتتاح المؤتمر معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية.

وهدف المؤتمر للتعرف بأبرز المستجدات وأحدث المعايير التي تطبق في المؤسسات والشركات العاملة بالقطاع المالي والاستثماري، والاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية في هذه المجالات، في ظل النمو الذي يشهده قطاع الصيرفة الإسلامية بالسلطنة. وتضمَّنتْ أعمال المؤتمر تقديم 4 أوراق عمل تتناول 4 محاور رئيسية؛ هي: المالية الإسلامية والتنويع الاقتصادي وقضايا معاصرة في المالية الإسلامية، إلى جانب الصكوك من حيث إجراءات إصدارها ودورها في التنمية وجوانبها القانونية، إضافة لدور الهيئات الداعمة للمالية الإسلامية، فضلا عن إقامة جلسات حوارية متنوعة.

واستقطبَ المؤتمر عددًا من كِبار المتحدثين المتخصصين في مجال الصيرفة الإسلامية، وقدموا أفضل وأحدث الدراسات والبحوث والحلول ذات الصلة لتطوير قطاع الصيرفة الإسلامية، وعددا من أوراق العمل المتخصصة التي أشارت إلى المنتجات والتكييف الشرعي لها، وعددا من حلقات العمل ذات الصلة.

وقال موسى بن مسعود الجديدي الرئيس التنفيذي للعمليات ببنك العز الإسلامي: إن المشاركة في مثل هذه المؤتمرات توفر لنا نوعا جديدا من المعرفة المتعلقة بالصيرفة الإسلامية، لا سيما مع وجود عدد من المتحدثين والمتخصصين في مجال الصيرفة الإسلامية الذين تنعكس خبراتهم على تطوير القطاع الحيوي والذي ينمو بشكل مطرد. وأضاف الجديدي: قطاع الصيرفة الإسلامية وفَّر للناس الحلول المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وكما هو معلوم فإن نظام الصيرفة الإسلامية لعب دورا مهما في تلبية احتياجات الناس مع توافر خدمات مصرفية عالية الجودة، وما يؤكد ذلك النمو الذي يشهده القطاع نتيجة للتوجيهات الحصيفة من قبل المركزي العماني، الذي لا يألو جهدا في توفير كل ما هو مهم في هذا القطاع.