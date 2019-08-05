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5000 ريال للفائزين بسحوبات بنك ظفار احتفالا بيوم النهضة

الإثنين 05 أغسطس 2019 06:11 م بتوقيت مسقط

5000 ريال للفائزين بسحوبات بنك ظفار احتفالا بيوم النهضة

صلالة - الرؤية

احتفلَ بنك ظفار بيوم النهضة المباركة مع زبائنه في صلالة جاردنز مول، وأُجرِي السحب على جائزة يوم النهضة ضمن برنامج سحوبات التوفير. وشهدت الفعالية -التي اكتست بالألوان الوطنية- حضورًا جماهيريًا كبيرًا، وتفاعل الأطفال والجمهور مع فقرات الحفل المختلفة التي تخللتها اللوحات الوطنية، وحظي مجموعة من زبائن بنك ظفار بفرصة الفوز بجوائز قيّمة ضمن برنامج سحوبات التوفير.  

وقال فيصل بن حمد الوهيبي المدير العام رئيس مجموعة التجزئة المصرفية: يسرنا في بنك ظفار بمناسبة يوم النهضة المباركة أن نرفع أسمى أيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -أبقاه الله- وبهذه المناسبة نحتفي بالإنجازات التي تحققت على مدى الـ49 عامًا من مسيرة النهضة الظافرة، وفي بنك ظفار ارتأينا أن نُشارك فرحة المناسبة مع زبائننا الكرام ونُكافئهم على توفيرهم من خلال السحب على جوائز برنامج سحوبات التوفير. وأضاف الوهيبي: أقدم التهنئة للفائزين في السحب، وأدعو زبائننا لمواصلة التوفير؛ فقد يحالفهم الحظ في السحوبات القادمة.

وتضمَّنت الفعالية عددًا من الفقرات الترفيهية، كما أجرى البنك السحب على الجوائز اليومية، والأسبوعية، والشهرية؛ حيث تبلغ قيمة الجائزة اليومية 1000 ريال لفائز واحد يوميًا، والجائزة الأسبوعية 1000 ريال لعشرة فائزين أسبوعيًا، والجائزة الشهرية 10 آلاف ريال لفائز واحد شهريًا، أما زبائن الريادة للخدمات المصرفية المتميزة فأجرى البنك السحب على الجائزة الشهرية بقيمة 25,000 ريال لفائز واحد.

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