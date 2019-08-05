تتويج "شراكة" بجائزة التميز الذهبي لأفضل موقع إلكتروني

مسقط - الرؤية

حصلتْ "شراكة" على جائزة التميز الذهبي لأفضل موقع إلكتروني عن فئة البنوك والمؤسسات التمويلية، في الدورة السابعة عشرة للحدث السنوي الذي تُنظمه أكاديمية جوائز التميز في دبي.

وتُعد جوائز التميز للمواقع الإلكترونية والتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي بمثابة تشجيع لمؤسسات القطاعين العام والخاص لتكريم المتميزين من مُصممي تطبيقات الويب والمطورين والمالكين لهذه المواقع، وتقوم أكاديمية جوائز التميز بتنظيم هذه الجائزة "درع التميز الذهبي" بغرض تشجيع المؤسسات الحكومية والخاصة بمختلف فئاتها في الوطن العربي، وتسليط الضوء على نماذج إيجابية يُمكن أن تكون قدوة وفنارًا للعديد من الـمنظمات والـمؤسسات العربية الأخرى. كما تُعزز روح المنافسة والابتكار بين المؤسسات لتطبيق أفضل الممارسات والمعايير المهنية والدولية، فضلا عن تطوير مجتمع تفاعلي يهدف للإدراك بأهمية الالتحاق بأحدث التقنيات.

وتمَّ تكريم "شراكة" في حفل أقيم في فندق روضة البستان-دبي، بحضور عدد من السفراء والمسؤولين في مجال الإعلام، وكبار ممثلي المؤسسات الفائزة، إضافة لممثلين من الجهات الحكومية.

كما تمَّ مُؤخرا تجديد موقع "شراكة" باستخدام أحدث البرامج والتقنيات. ويسلط الموقع الضوء على خدمات "شراكة" وجميع الأنشطة والفعاليات والأخبار التي تخصُّ رواد الأعمال بشكل عام، و"شراكة" بشكل خاص. ويتيح الموقع للمستخدمين والزوار الاستمتاع بتجربة تصفُّح سهلة وفعالة، والتنقل بين صفحات الموقع بسهولة وراحة. وتمَّ ترشيح "شراكة" للحصول على الجائزة بناءً على عدة معايير تم تعيينها من قبل لجنة من الخبراء العرب والإقليميين المتميزين، وفقًا للمعايير الدولية؛ بما في ذلك: الفكرة، والإبداع، والمحتوى، والاتساق، والوظائف، والهيكل، والواجهة، والتصميم المرئي.

وأثناء حفل التكريم، قالت زوينة البداعية مديرة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بـ"شراكة": سعداء بحصولنا على الجائزة القيمة من أكاديمية جوائز التميز، والتي تعدُّ تقديرا لجهودنا الـمبذولة في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتزامنا المستمر بتطوير وتحسين خدماتنا، ونشكر منظمي الجائزة على تقديرهم لجهودنا.