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1.3% انخفاضا بأسعار المنتجين في الربع الثاني

الإثنين 05 أغسطس 2019 05:56 م بتوقيت مسقط

1.3% انخفاضا بأسعار المنتجين في الربع الثاني

 مسقط – الرؤية

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين في السلطنة خلال الربع الثاني لعام 2019 انخفاضا نسبته 1.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، وقادت أسعار منتجات النفط والغاز هذا الانخفاض مسجلة انخفاضا نسبته 0.9% فيما سجلت المنتجات غير النفطية انخفاضا بنسبة 3.3% وفق آخر البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

ويعزى انخفاض أسعار "منتجات النفط والغاز" إلى انخفاض أسعار "منتجات النفط المكرر" بنسبة 3.7%، في حين انخفضت أسعار "منتجات النفط الخام والغاز الطبيعي" بنسبة 0.4%. كما يعزى انخفاض أسعار "المنتجات غير النفطية" إلى انخفاض أسعار مجموعة "الصناعات التحويلية" بنسبة 4.2%، وكذلك انخفاض أسعار "مجموعة التعدين والكهرباء والماء" بنسبة 0.2%.

وفي مجموعة "الصناعات التحويلية" انخفضت أسعار معظم المجموعات الفرعية بنسب متفاوتة، ففيما ارتفعت أسعار "المنتجات الغذائية والمشروبات والمنسوجات"، انخفضت أسعار "المنتجات المعدنية والماكينات والمعدات" بنسبة 6.7%، وأسعار "منتجات سلع أخرى قابلة للنقل" بنسبة 5.5%.. وفي مجموعة "المنتجات الغذائية والمشروبات والمنسوجات" ارتفعت أسعار "المشروبات" بنسبة 17%، وأسعار "منتجات المخابز ومنتجات غذائية أخرى" بنسبة 1.4%. في المقابل انخفضت أسعار "منتجات الأسماك والفواكه والخضروات والزيوت" بنسبة 4.5%، وأسعار "منتجات الملابس الجاهزة والمنسوجات والأحذية" بنسبة 1.9%، وأسعار "منتجات الألبان" بنسبة 0.4%..

أما في مجموعة "سلع أخرى قابلة للنقل" ارتفعت أسعار "المنتجات الكيميائية" بنسبة 11.3%، وأسعار "منتجات الزجاج والاسمنت والرخام" بنسبة 3%، وأسعار "الأصباغ ومنتجات صيدلية" بنسبة 1.6%. فيما انخفضت أسعار "منتجات المطاط والبلاستيك" بنسبة 1.8%، وأسعار "الأثاث وصناعة المجوهرات ونفايات حديدية معاد صهرها" بنسبة 0.8%..

وفي "المنتجات المعدنية والماكينات والمعدات" انخفضت أسعار كل من أسعار "خام الحديد والألومنيوم" بنسبة 11.3%، وأسعار "منتجات أجهزة توزيع وتوصيل الكهرباء وأسطوانات وأشرطة التسجيل" بنسبة 4.8%، و"منتجات مصنوعة من الحديد والألومنيوم" بنسبة 1.6%، وأسعار "أجهزة تكييف وتسخين وضخ المياه وحفر آبار النفط ومرشحات زيوت السيارات" بنسبة 0.1%..

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