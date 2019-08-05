ملتقى التعدين بظفار يناقش الاستراتيجية العمانية والبحوث الجيولوجية واستدامة المناطق التعدينية

صلالة – العمانية

نظمت الهيئة العامة للتعدين أمس بفندق كراون بلازا صلالة ملتقى التعدين الأول بمحافظة ظفار بالتعاون مع فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بالمحافظة تحت رعاية معالي السيّد محمد بن سلطان البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار.

وألقى سعادة المهندس هلال بن محمد البوسعيدي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين كلمة أكّد فيها أهمية قطاع التعدين الذي يمثل اللبنة الأساسية في نهوض وتقدم الدول. مشيرا إلى أنّ السلطنة كان لها دور محوري في صناعة التعدين وتصديره منذ القدم، واستعرض جهود الهيئة في تطوير قطاع التعدين في السلطنة لاستغلال وفرة المعادن لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والعمل على إيجاد بيئة جاذبة للاستثمار الجاد والمناسب بما يحقق مزيدا من النمو والتقدم.

وأشار المهندس سالم بن بخيت الكثيري مدير إدارة الهيئة العامة للتعدين بمحافظة ظفار إلى التنوع الجيولوجي الفريد للسلطنة الذي ساهم في تكوين بيئتها المناخية والجغرافية وتضاريسها الجيولوجية، موضحا أنّ الملتقى يستعرض فرص الاستثمار التعديني ودوره في تنمية الاقتصاد الوطني.

وألقى زاهر بن محمد الكعبي رئيس فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة البريمي رئيس لجنة التعدين بالغرفة كلمة قال فيها إنّ تنظيم الملتقى يأتي إيمانا من الغرفة بالأهمية الاقتصادية لقطاع التعدين ودوره الكبير في تنشيط الكثير من القطاعات وتنويع مصادر الدخل والمساهمة بشكل مباشر في تنمية وتطوير المجتمع.

وكرّم معالي السيد وزير الدولة ومحافظ ظفار راعي المناسبة المشاركين والجهات الراعية والداعمة لأعمال ملتقى التعدين. وتضمن الملتقى تقديم عرض مرئي بعنوان "التعدين حضارة إنسان" حول التاريخ الجيولوجي للسلطنة إلى جانب إقامة جلسة حوارية لمناقشة دور شركات التعدين في تنمية القطاع ومساهمتها المجتمعية.

وركز الملتقى على 5 محاور أساسية، ناقش الأول مشروع المناطق التعدينية وقدمه الدكتور سالم بن علي المحروقي مدير عام المديرية العامة لشؤون استثمارات المعادن فيما قدم صالح بن سالم المسروري خبير إدارة مشاريع وتغيير بالهيئة دراسة حالة بعنوان الاستدامة وأثرها على نمو وازدهار الأنشطة التعدينية بالسلطنة بينما قدم زياد بن علي البلوشي مدير الدائرة القانونية بالهيئة عرضا مرئيا حول قانون الثروة المعدنية.

وناقش المحور الرابع استراتيجية عمان للتعدين وقدمتها المهندسة حنان بنت سالم الرحبية رئيسة مكتب إدارة استراتيجية عمان للتعدين، فيما تطرق المحور الأخير إلى دور البحوث والدراسات الجيولوجية في الاستثمار التعديني وقدمه المهندس محمد بن سالم البطاشي مدير دائرة المسوحات الجيولوجية بالهيئة.

ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على الاستثمار في قطاع التعدين ودوره في تنمية الاقتصاد الوطني وتنمية المجتمع إلى جانب استعراض المشاريع التعدينية الواعدة ودور الهيئة العامة للتعدين في دعم القطاع وفق استراتيجية عمان للتعدين إضافة إلى التوعية والتثقيف بالأهمية الاقتصادية والاجتماعية للقطاع.