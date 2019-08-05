موسم انتقالات يبشر بعودة البريق لـ"الأضواء"

الرؤية - أحمد السلماني

تسابق أندية دوري الأضواء الزمنَ من أجل ضمان اكتمال قوائم لاعبيها للموسم الكروي 2019/2020؛ لنشهد حركة تعاقدات نشطة، ما بين تجديد عقود لاعبين أو استقطاب أسماء جديدة للقوائم الحالية؛ لضمان قدرة تنافسية عالية، ورفع مستوى الندية التي كانت تُعاني فتورا لسوء أوضاعها المالية، وأخرى لمشاكل إدارية بحتة، اضطرت للدخول في السباق، بعد أن تدخل أعضاء الشرف، ووجدت مصادر تمويل أو ربما تلجأ الاستدانة.

ويتصدَّر المشهد هذه الأيام نادي صحار بتعاقداته الرنانة التي بدأها بالمدرب صاحب الصيت الكبير بالمنطقة الروماني سيبيريا مدرب صحار القادم، والذي اقترن اسمه بالنجاح لمواسم عديدة مع نادي الهلال السعودي، والمحطات التدريبية الأخرى التي شغل فيها عدة مناصب ووظائف مختلفة، جعلته يمتلك من المخزون الكروي الشيء الكبير، والذي يُنتظر منه أن يشكل إضافة فنية عالية لدورينا، كما تعاقد النادي مع ميران خسرو القادم من الشمال القطري، وفيصل البريكي قادما من صحم، وجدد لسعيد الضبعوني وأحمد العجمي وإسحاق المقبالي وداؤود الكحالي وفهد آل عبدالسلام.

وكان أول من حرك الراكد من التعاقدات، نادي السيب الوافد الجديد لدوري الكبار، بالتعاقد مع هداف الموسم المنصرم محمد الغساني، والحارس الدولي أحمد الرواحي وعيد الفارسي وباسل الرواحي، وجدد لإبراهيم الصوافي، وخطف النجم حاتم الروشدي وإبراهيم الزدجالي ويونس المشيفري وسعود الفارسي، واستقطب دانيل من العروبة، وجدد أيضا لمحمد العامري ومازن السعدي، واستقطب الدولي خالد البريكي وعبدالعزيز الغيلاني من صور.

فيما جدد نادي الرستاق للمدير الفني علي الخنبشي، ولكل من الحارس مهند البلوشي وخليفة الجماحي وثاني الرشيدي وأحمد الغافري ومحمد الغافري وإشهاد عبيد وناصر الشيدي، فيما كسب خدمات أحمد المجيني وأحمد السيابي والحارس سعيد السناني وعمر الفزاري وأيمن البريكي، واستقطب مارلي هبيلا، ومصعب العمري والدولي عصام الصبحب والدولي الشاب محمد الغافري ووائل الخضوري ومحمد الحراصي وممادو ديالو والقائمة لم تنتهِ بعد.

ظفار حامل اللقب بكتيبة نجومه الدولية، واصل هواية استقطاب النجوم، بعد أن ضَمِن التجديد لكل من أحمد الخميسي وعبدالسلام عامر وصلاح اليحيائي وعلي البوسعيدي وعبدالمجيد آل عبدالسلام والدولي محمد المسلمي وزميله بالمنتخب حارب السعدي ومحمد المعشري وأمير الحمرو، واستقطب زوما وحسن السعدي، وتوج تعاقداته بالدولي السابق عبدالعزيز المقبالي القادم من دوري الدرجة الأولى القطري، ثم صدم الوسط الكروي بالتعاقد مع الحارس الدولي المتألق فايز الرشيدي، في واحدة من أبرز صفقات الموسم، واستعاد خدمات لاعبه السابق هوجو شافيزوزوما ليونيل والكويتي محمد جازع وقبل هؤلاء جميعا أتى بالمدرب العربي يامن الزلفاني.

السويق من جانبه، ورغم أنه يدار بمجلس إدارة مكلف، إلا أنَّه وُفِّق في التجديد للمدرب الوطني قاسم المخيني، الذي انتشل الفريق من دوامة الهبوط الموسم الماضي، ليقفز به للمركز الرابع، كما جدد للاعبه خليل العلوي وتعاقد مع بدر الجابري وحاتم الحمحمي وغالب المغيزوي وبشار السعدي وعبدالعظيم العجمي وهدافه الدولي محسن الغساني وياسين الشيادي وخليل العلوي.

وجدد فنجاء كذلك لمحترفيه دوجلاس داسيلفا ومبويو تويتي، وهشاك الكلباني قادما من ينقل فيما لم يحسم أمر المدرب بعد، ولا يزال يعتبر من أكثر الأندية تأخرا في التعاقد، وجدد نادي مسقط للمدرب الوطني إبراهيم صومار وللاعبين ماجد البلوشي ومحمد الحبسي ويعقوب السيابي ومحمود المقيمي ومازن الكاسبي وتعاقد مع زبير البلوشي وسعود الحبسي وعمر البلوشي وجاويد البلوشي وسالم المقبالي قادما من صحار.

وجدد نادي بهلا القادم الجديد للدوري لحسني الهنائي ونوح الغاوي ويونس الريامي وصلاح الحنظلي، ومحترفه أداما ديباتي وتعاقد مع كل من محمد الشكيلي والقذافي المحروقي وذاكر الخليلي.

فيما لم يجدِّد العروبة سوى للاعبه عبدالعزيز الحسني، ولم يحسم أمر المدرب بعد، وتم تشكيل مجلس إدارة مؤقت بقرار وزاري للنادي برئاسة حمد المخيني لتسيير دفة المارد النائم.

وتعاقد مرباط مع المدرب سيرجيو تراغيل، فيما جدد صحم لمدربه المصري محمد عمر، الذي أسهم معه في عودة "الموج الأزرق" للدوري، وبدأ النادي سلسلة تعاقداته باللاعب عبدالله الفارسي وهاني القرطوبي ومحمد الخالدي وعبدالله الفارسي ما سيدو ومحمد البلوشي ويحي المريكي وعمر البريكي وشهاب المعمري وديديار كوري ومحمد بلح.

فيما جدد نادي عمان لمدربه الوطني نبيل مبارك، ولم يتسنَّ لنا معرفة تعاقدات النادي في الفترة المقبلة فيما تعاقد النصر مع عبدالمجيد اليحمدي وعبدالرحمن الغساني وإبراهيم المخيني، وجدد لعمر عادل ولقائده عبدالله نوح.