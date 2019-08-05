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لحساب ذهاب ثمن نهائي "دوري الأبطال"

السد والدحيل في "موقعة الجنوب".. وقمة سعودية بنكهة آسيوية بين الهلال والأهلي

الإثنين 05 أغسطس 2019 05:42 م بتوقيت مسقط

السد والدحيل في "موقعة الجنوب".. وقمة سعودية بنكهة آسيوية بين الهلال والأهلي

 

الدوحة - الوكالات

تتجه أنظار عشاق الكرة القطرية، نحو ستاد الجنوب المونديالي، الذي سيشهد مباراة نارية، اليوم الثلاثاء، بين فريقي السد والدحيل، كما يلتقي الأهلي بضيفه الهلال في مواجهة سعودية بحتة من العيار الثقيل، سيكون مسرحها ستاد مدينة الملك عبدالله في جدة؛ وذلك في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وكان الدحيل قد تأهل لهذه المرحلة بعد احتلاله المركز الثاني بتسع نقاط في المجموعة الثالثة، خلف الهلال السعودي (13 نقطة)، وضمت المجموعة أيضا فريق الاستقلال الإيراني والعين الإماراتي.

بينما وصل السد إلى دور الـ16 بعد تصدره المجموعة الرابعة التي ضمت الأهلي السعودي وباختاكور الأوزبكي وبرسيبوليس الإيراني، وقد تصدر المجموعة برصيد 10 نقاط. وستشهد كتيبة الدحيل عودة التونسي يوسف المساكني بعد اعارته لنادي أوبن البلجيكي، وكان لاعب خط الوسط المهاجم قد مثل الدحيل لفترة طويلة، حيث لعب دوراً حاسماً في الفوز بلقب دوري نجوم قطر لعام 2017-18، قبل تعرضه لإصابة في الركبة مع نهاية هذا الموسم.

كما عزز المهاجم العراقي مهند علي قوة الدحيل في ظل وجود لاعبين مثل بسام الراوي والمعز على وكريم بوضيف ومهدي بن عطية ولويس مارتن وعلي عفيف وعاصم مادابو. وفي الجهة المقابلة، سيخوض السد أول مباراة رسمية له تحت قيادة كابتن الفريق السابق ولاعب خط الوسط الإسباني تشافي هيرنانديز، الذي حل محل البرتغالي جوسفالدو فيريرا مع بداية هذا الموسم.

وسيشهد فريق السد -الذي عسكر في إسبانيا- انضمام صانع ألعاب كوريا الجنوبية نام تاي هي، الذي لعب بألوان الدحيل لسبعة مواسم وحاز معه على العديد من الألقاب، لتكون بذلك بداية مهمة لنام وتشافي بعد انتقاله إلى التدريب. ويضم السد في صفوفه لاعبين مميزين أمثال أكرم عفيف وبغداد بونجاح وحسن الهيدوس وعبد الكريم حسن وحامد إسماعيل وجونج وو يونج وبيدرو.

وفي الموقعة النارية الأخرى، فقد جاء تأهل الأهلي لهذا الدور بعدما حل وصيفاً في المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، حيث فاز في 3 مباريات وخسر مثلها، كما يدخل الأهلي الموسم بثوب جديد لاسيما من ناحية الجهاز الفني بقيادة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.

ويملك إيفانكوفيتش خبرة كبيرة في الكرة الآسيوية بعد أن قاد شاندونغ لونينغ الصيني للقب المحلي عام 2010، وبرسيبوليس الإيراني للتتويج بطلا لإيران 3 مرات، كما قاد الأخير إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا عام 2017 ثم إلى النهائي في العام التالي قبل أن ينتقل خلال الصيف الحالي إلى الأهلي.

وأقام الأهلي معسكراً في النمسا لعب خلاله 5 مباريات ودية كسبها جميعاً، وظهر خلالها بشكل جيد وتعرف المدرب على جاهزية لاعبيه ووقف على مستوياتهم. ويعول الأهلي على الرباعي الأجنبي الصربي دانيال أليكسيتش والبرازيلي جوزيف دي سوزا والسوري عمر السومة ودجانيني تفاريس من الرأس الأخضر.

وفي المقابل، تأهل الهلال لهذا الدور بعد أن تصدر المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة جمعها من 4 انتصارات وتعادل وحيد مقابل الخسارة في مباراة واحدة.

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