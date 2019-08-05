محمد العليان

أقيمت، الجمعة الماضي، فعالية جلسة ثراء الرياضية، والتي نظَّمها فريق الحارة الأهلي المنتسب لنادي ظفار، وأقيمت في ولاية صلالة، بمركز السلطان قابوس الثقافي الشبابي.

وضمت الجلسة نُخبة كبيرة من محللي ومذيعي ومعلقي قناة بين سبورت الرياضية القطرية؛ منهم: المذيع القطري المتألق محمد سعدون الكواري، والمذيع الجميل الخبير الجزائري الأخضر بالريش، وأيضا المحللين الكبار؛ منهم: التونسي طارق ذياب، والمصري هيثم فاروق، والمعلق المتميز المصري علي محمد علي، إضافة للمحلل المبدع العماني عماد الحوسني، وكذلك المحلل العماني أحمد البلوشي، وأدار الحوار والجلسة الإعلامي والمذيع المتألق خميس البلوشي، بحضور كبير من مختلف الشرائح الرياضية والوسط الرياضي بمحافظة ظفار.

وكانت محاور الجلسة قد تحدَّثت حول عدة نقاط مختلفة؛ منها: التعليق الرياضي وما يصاحبه من إيجابيات وشروط وسلبيات أيضا، والمواقف التي تعرَّض لها المعلق حتى من قبل الجماهير قبل المباريات، وما يصاحب هذه المهنة من مختلف الاتجاهات، وتمَّ الحديث أيضا عن محور المذيع والتقديم للبرامج الرياضية، خاصة برامج الحوارات والاستوديوهات قبل المباريات وبعدها وآثار هذه المهنة على المتابعين والضيوف، وحتى القنوات الرياضية المختلفة. والمحور المهم جدا في هذه الجلسة هو محورالتحليل الرياضي وشروط هذه المهنة، وكيفية تقبل الوسط الرياضي المتابعين لهذا المحلل، إضافة لما يُصاحب التحليل من المحلل، وما يتحدث به من أرقام وآراء ومدح ونقد قد يكون على الهواء مباشرة للمدربين مثلا أو اللاعبين أو الأجهزة الفنية والإدارية وحتى للأندية والجهات المختصة حول حدث مباشر معين مثلا أو مناسبة، ومواقف يتعرض لها المحلل، وحتى نقد بعض الجهات الرياضية والمختصين بالرياضة، خاصة كرة القدم، وكان المحور المتميز والأخير في هذه الجلسة هو السياحة الرياضية وما تحتاجه من تسويق ورعاية ودعم؛ حيث أشار المحلل القدير التونسي طارق ذياب إلى ما تحتويه محافظة ظفار وبالذات ولاية صلالة من مقومات طبيعية وبنية أساسية وجو وطقس جميل، خاصة في فصل الصيف، الذي يكون الطقس فيه حارًّا في معظم الدول العربية، وتحدث بإسهاب كبير عن أن هذا الطقس في محافظة ظفار الجميل يعتبر نعمة من الله، وميزة طبيعية للمحافظة، ويساعد على استثمار هذا الجمل باستغلال السياحة الرياضية، وبناء مراكز للتدريب والتأهيل والمعسكرات الرياضية لكرة القدم، وذكر أرقاما وحقائق عن عدد الأندية العربية التي تُعسكر في كل صيف لفرقها الرياضية، وتدفع الكثير من الأموال على معسكرات، صلالة قادرة على استضافتها بقليل من التخطيط والدعم. وفي المقابل، ستجلب المال والإيرادات المالية، وستدعم أيضا الرياضة العمانية، واستغرب أيضا من عدم استغلال محافظة ظفار لهذه السياحة الرياضية والابتعاد عنها.

جلسة ثراء الرياضي كانت شيقة وجميلة في محاورها، واستفاد الجميع منها، وتمنيت أن لا تنتهي وتستمر لساعات كثيرة، خاصة وأن المتحدثين رموز خبرة في الوسط الرياضي العربي.. وكلمة حق لابد أن تقال للجنة المنظمة لفريق الحارة، وعلى رأسهم مازن بن أحمد عامر الرواس، وفريق العمل المجتهدين والمتميزين في التنظيم الاحترافي الذي أدارت به الفعالية.