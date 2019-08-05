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4 أضعاف البيانات لخدمة "جواز أوريدو العالم"

الإثنين 05 أغسطس 2019 05:27 م بتوقيت مسقط

4 أضعاف البيانات لخدمة "جواز أوريدو العالم"

 

 

مسقط – الرؤية

وفرت Ooredoo أربعة أضعاف البيانات في باقات جواز Ooredoo العالم لضمان استمتاع عملائها بإجازة الصيف، وأصبح بإمكان عملاء شبابية وشهري الحصول على بيانات إضافية مجانية والسفر إلى أبرز الوجهات السياحية حول العالم دون القلق من ارتفاع تكلفة خدمات الاتصالات.

ويتوفر العرض حتى 30 سبتمبر للعملاء المشتركين في باقات Ooredoo العالم الأسبوعية والشهرية حيث سيكون بإمكانهم الاستمتاع بـ 4 جيجابايت بيانات و30 دقيقة مكالمات مستلمة ومحلية ودولية بقيمة 15 ريالاً فقط أسبوعيًا. أما الباقة الشهرية فستمكنهم من الاستمتاع  بـ8 جيجابايت بيانات و30 دقيقة مكالمات بقيمة 24 ريالا.

وقال فراس بن عبدالله الشيخ، مدير عام مبيعات الأفراد لدى Ooredoo: نبحث دائماً عن طرق جديدة وعصرية لنمكن عملاءنا من الاستمتاع بالإنترنت إلى أقصى حد ممكن أينما كانوا وفي الوقت الذي يشاؤون. وبالتزامن مع موسم الصيف والإجازات، أطلقنا العرض لكي نقدم لهم قيمة أكبر لباقاتهم وبيانات مجانية إضافية تضمن بقاءهم على اتصال بأحبائهم على مدار الساعة.

 

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