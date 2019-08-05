إقبال واسع على خطط التوفير من ميثاق للصيرفة الإسلامية لأغراض التعليم والزواج والتقاعد

مسقط - الرؤية

تحظى خُطط ميثاق للتوفير، التي دشنها ميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط، بإقبال واسع من جانب الزبائن للاستفادة من المُميزات والتسهيلات التي تشتمل على خطة التوفير للتقاعد وخطة التوفير للتعليم العالي للأبناء وخطة التوفير للزواج والتوفير الشخصي.

ويقبل الزبائن على فروع ميثاق للصيرفة الإسلامية والمنتشرة في مختلف محافظات السلطنة زيارة الزبائن والجمهور بشكل عام للاستفسار عن الخطط وكيفية الاشتراك فيها والاستفادة منها، حيث تساهم هذه الخطط في تعزيز مفهوم الادخار والتوفير بين أفراد المجتمع وتشجع الزبائن على التخطيط السليم لمستقبلهم ومستقبل أطفالهم، حيث تساهم الخطة في مساعدة الزبائن على تنمية مدخراتهم من خلال استثمار المدخرات المتراكمة عبر منتجات التمويل والاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتضاف العوائد التي يجري تجميعها من المدخرات للوصول إلى المبلغ المطلوب والمحدد من قبل الزبون في مدة أقصر وبذلك يستطيع الزبون من خلال خطط ميثاق للتوفير من تحديد أهدافه المستقبلية والاستفادة من الفرص التي يقدمها ميثاق للصيرفة الإسلامية.

وتعد خطة التوفير أحد المنتجات المميزة التي يطرحها ميثاق للصيرفة الإسلامية والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والتي توفر للزبائن القدرة على التوفير والاستثمار والحماية في الوقت نفسه، فبموجب هذه الخطة يضع الزبون هدفاً معيناً سواء بهدف التقاعد أو التعليم العالي أو الزواج أو غيره، وبعد ذلك يُساهم من خلال التوفير وبشكل منتظم لتحقيق هذا الهدف، حيث يتمكن الزبون من توفير مبالغ تعينه في المستقبل من خلال حساب التوفير الذي يقدم أيضاً تغطية تكافلية تساعد الزبون في التأكد من تحقيق الأهداف التي وضعها حتى لو حدث لصاحب الخطة مكروه مثل الوفاة أو العجز الكلي والدائم عن العمل.

ويمكن لكافة الزبائن الراغبين في الاستفادة من خطة ميثاق للتوفير زيارة أقرب فرع لميثاق ليقوم مدير العلاقات المسؤول بإطلاع الزبون على التفاصيل الخاصة بخطة التوفير حيث سيتطلب من الزبون تعبئة استمارة طلب فتح حساب ميثاق للتوفير بينما سيقوم مدير العلاقات المسؤول بالفرع بإعداد ملخص بيانات الخطة والنموذج الإيضاحي الذي يبين المساهمة والأرباح المتوقعة والتغطية التكافلية. ويحق لكافة الأفراد الذين يبلغون 18 عامًا من العمر وبحد أقصى 64 عامًا التقدم لفتح حساب بحد أدنى 50 ريالا للاستثمار شهرياً وبحد أدنى 3 أعوام للاستفاد من الخطة.