طلبة "جيوتك" يطلعون على مراحل الإنتاج في "أطياب"

مسقط - الرؤية

زار 12 من طلبة الجامعة الألمانية للتكنولوجيا "جيوتك" مصنع أطياب لتصنيع المواد الغذائية للتعرف على مراحل تصنيع المنتجات الغذائية في المصنع الذي يعد من أكبر المصانع الغذائية بالسلطنة والمنطقة، ويبلغ عدد منتجاته 300 منتج من مختلف أنواع المواد الغذائية التي يحتاجها السوق، ويسهم بذلك في تعزيز الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية وتصدير الفائض.

وتعرف الطلبة على ملحقات أطياب للمواد الغذائية، وهو أحد مصانع شركة المطاحن العمانية التابعة إلى الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة، ذراع الحكومة للاستثمار في مشاريع الأمن الغذائي بالسلطنة، ويورد منتجاته إلى كبرى المطاعم العالمية مثل مجموعة كوستا ومجموعة برجر هارديز وستار بكس وماكدونالدز وغيرها، كما يصدر منتجاته إلى عدد من دول مجلس التعاون لدول الخليج والشرق الأوسط.