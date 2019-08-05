قائمة شيدر جديدة في فروع "شيك شاك" بالسلطنة

مسقط – الرؤية

يقدم مطعم شيك شاك فرصة مميزة لتجربة الطعم المميز لقائمة الشيدر الجديدة بكافة فروعه. وتتضمن القائمة الجديدة اختيارات مختلفة مثل برغر الشيدر شاك المحضر من لحم الأنجوس الطبيعي 100% مع صلصلة جبنة الشيدر وشرائح لحم العجل المقدد، وتشيكن شيدر المحضر من صدر الدجاج المقرمش المغطى بصلصة جبنة الشيدر وشرائح لحم العجل المقدد، وشيدر هوت دوغ المكوّن من هوت دوغ لحم بقري مع صلصة جبنة الشيدر وقطع لحم العجل المقدد، وبطاطا مقلية مُغطاة بصلصة جبنة الشيدر وقطع من لحم العجل المقدد.

وتتكون قائمة "الشيدر" الجديدة من مجموعة سندويشات شيك شاك الكلاسكية بنكهة جبنة الشيدر وطعم لحم العجل المقدد.

وقال مارك روساتي، مدير الطهاة في مطعم شيك شاك: أطلقنا مجموعة مختلفة من خيارات البرغر لجميع محبي اللحم المقدد وطعم الجبنة وللذواقة في الشرق الأوسط. وتجمع القائمة الجديدة مجموعة من النكهات اللذيذة التي ينفرد مطعم شيك شاك بتحضيرها، والتي تضفي مذاقاً استثنائياً على البرغر الكلاسيكي، والدجاج المقرمش، وهوت دوغ اللحم والبطاطا المقلية.