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الذهب يسجل أعلى مستوى في 6 أعوام

الإثنين 05 أغسطس 2019 04:05 م بتوقيت مسقط

الذهب يسجل أعلى مستوى في 6 أعوام

عواصم - رويترز

قفزت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة لتسجل أعلى مستوى فيما يزيد على ستة أعوام اليوم الاثنين مع تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين فضلا عن مخاوف النمو العالمي التي دفعت المستثمرين إلى أصول الملاذ الأمن.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 1456.51 دولاراً للأوقية بحلول الساعة 0725 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل أعلى مستوى منذ مايو 2013 عند 1459.47 دولارا في وقت سابق من الجلسة.

وصعد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.8 بالمئة إلى 1468.50 دولارا للأوقية.

ويوم الجمعة، قالت الصين إنها سترد على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم إضافية عشرة بالمئة على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار.

وقد تضطر الرسوم مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" لرفع أسعار الفائدة أكثر مما كان يأمل أن يكون ضروريا لحماية الاقتصاد الأمريكي من مخاطر سياسة التجارة.

وتلقى المعدن الأصفر الدعم من ملامسة مؤشر الدولار لأدنى مستوى في أسبوع، مما يقلص تكلفة الذهب على المستثمرين من حائزي العملات الأخرى بخلاف الدولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 1.9 بالمئة إلى 16.51 دولار للأوقية، في حين زاد البلاتين 1.4 بالمئة إلى 854.33 دولار.

وارتفع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1420.60 دولار للأوقية.

 

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