ضبط وافد سرق 7000 ريال

جنوب الشرقية - الرؤية
ألقت قيادة شرطة محافظة جنوب الشرقية، القبض على متهم من جنسية آسيوية لارتكابه جريمة سلب مبلغ قدره 7000 ريال من المجني عليه، وأعادت المبلغ إلى صاحبه.
الإثنين 05 أغسطس 2019 02:11 م بتوقيت مسقط
جنوب الشرقية - الرؤية
ألقت قيادة شرطة محافظة جنوب الشرقية، القبض على متهم من جنسية آسيوية لارتكابه جريمة سلب مبلغ قدره 7000 ريال من المجني عليه، وأعادت المبلغ إلى صاحبه.
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