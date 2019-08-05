الإثنين, 05 أغسطس 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
44 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. شرطة
  5. عرض الخبر

ضبط وافد سرق 7000 ريال

الإثنين 05 أغسطس 2019 02:11 م بتوقيت مسقط

ضبط وافد سرق 7000 ريال

جنوب الشرقية - الرؤية

ألقت قيادة شرطة محافظة جنوب الشرقية، القبض على متهم من جنسية آسيوية لارتكابه جريمة سلب مبلغ قدره 7000 ريال من المجني عليه، وأعادت المبلغ إلى صاحبه.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

31 مايو 2015

7000 ريال للفائزين في عرض "استخدم واربح" لمشتركي "حياك"

المزيد

11 أغسطس 2016

وافد فلبيني يربح 9 ملايين ريال

المزيد

23 أكتوبر 2016

القبض على وافد هندي متهم بغسل 14 مليار ريال

المزيد

12 فبراير 2017

وافد يسرق 6 آلاف ريال من أحد المراكز التجارية بصحار

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

البريمي تسجل أعلى درجة حرارة

المحليات - أخبار

بيان ثانٍ للمسافرين العمانيين المتجهين إلى لندن

الاقتصاد - محلي

تحديد إجازة عيد الأضحى للقطاعين الحكومي والخاص

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تعديل لائحة نقل البضائع الخطرة في موانئ السلطنة والسفن العمانية.. وبدء السريان اليوم

الاقتصاد - محلي

"أسياد" تدشن مركز اتصالات يعمل على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات لعملاء الموانئ

الاقتصاد - محلي

الصبيحي: نهج "الرؤية" يدفع بترقية العملية الإعلامية.. وإلمام الصحفي بالتقنية ضرورة حتمية

قضايا محلية - حوارات

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

قرار بإغلاق فندق "جولدن توليب" السيب

الاقتصاد - محلي

بعثة الحج العمانية تغادر .. والسلطات السعودية تفرض غرامات

المحليات - أخبار

هروب المتورطين في جريمة قتل الأسرة العمانية إلى خارج البلاد

المحليات - شرطة

تفاصيل اختفاء طالبة عمانية في أستراليا

المحليات - أخبار

عيد الأضحى الاثنين 12 أغسطس في هذه الدول

منوعات - من هنا وهناك

"القوى العاملة" تجدد حظر استقدام وافدين في بعض المهن

الاقتصاد - محلي

إعلان أسفل الأكثر قراءة