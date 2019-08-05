ضبط وافد سرق 7000 ريال

جنوب الشرقية - الرؤية

ألقت قيادة شرطة محافظة جنوب الشرقية، القبض على متهم من جنسية آسيوية لارتكابه جريمة سلب مبلغ قدره 7000 ريال من المجني عليه، وأعادت المبلغ إلى صاحبه.