سعر نفط عمان يواصل الانخفاض

مسقط - العمانية

بلغ سعر نفط عُمان الرسمي في بورصة دبي للطاقة تسليم شهر أكتوبر القادم، اليوم الأحد60.50 دولار أمريكي.

وأفادت بورصة دبي للطاقة أن سعر نفط عمان شهد انخفاضا بلغ 1.38 دولار أمريكي عن سعر يوم الجمعةالماضي الذي بلغ 61.38 دولار أمريكي.