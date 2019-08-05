أرنب الشــــــعر



د. ريم سليمان الخش | باريس

شِفرة الحيّ كنهها جيناتُ

هي في الأصل أحْرفٌ ولغاتُ

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أنت من أنت يا قليبُ بنبضٍ

في فضاءٍ نجومه كلماتُ؟!

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نقطةٌ ما!؟ فواصلٌ؟.أم معانٍ!!

يا لقلبٍ تحيطه الآياتُ!

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بين كافٍ من الإله ونونٍ

ترسمُ الكون في المدى جيناتُ

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علّمَ الشعرَ وزنه فتعالت

قاب بحرٍ عن نثره الغاياتُ

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قلّموا النظم عن بديع خطابٍ

ليس كالشعر مااصطفاه النحاةُ

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ربّة الشعر عرشها فوق غيمٍ

من رحيقٍ وكأسها الناياتُ

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تعزف الكونَ قطعةً من خيالٍ

لصدورٍ من سحرها تقتاتُ

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قد تراءت بحلّة من قشيبٍ

وعلى الذيل فتنةٌ وتقاة

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ومجازٌ على الوهاد مطيرٌ

في هبوب تخافه الراسيات

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وطقوسٌ على السفوح تغنّي

فالأغاني نذورها الطيّبات

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ووعول الكلام في البحر نامت

حيث بلّت سريرها الغيمات