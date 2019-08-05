الإثنين, 05 أغسطس 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
39 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

أرنب الشــــــعر

الإثنين 05 أغسطس 2019 09:58 ص بتوقيت مسقط

أرنب الشــــــعر


د. ريم سليمان الخش | باريس

شِفرة الحيّ كنهها جيناتُ
هي في الأصل أحْرفٌ ولغاتُ
//
أنت من أنت يا قليبُ بنبضٍ
في فضاءٍ نجومه كلماتُ؟!
//
نقطةٌ ما!؟ فواصلٌ؟.أم معانٍ!!
يا لقلبٍ تحيطه الآياتُ!
//
بين كافٍ من الإله ونونٍ
ترسمُ الكون في المدى جيناتُ
//
علّمَ الشعرَ وزنه فتعالت
قاب بحرٍ عن نثره الغاياتُ
//
قلّموا النظم عن بديع خطابٍ
ليس كالشعر مااصطفاه النحاةُ
//
ربّة الشعر عرشها فوق غيمٍ
من رحيقٍ وكأسها الناياتُ
//
تعزف الكونَ قطعةً من خيالٍ
لصدورٍ من سحرها تقتاتُ
//
قد تراءت بحلّة من قشيبٍ
وعلى الذيل فتنةٌ وتقاة
//
ومجازٌ على الوهاد مطيرٌ
في هبوب تخافه الراسيات
//
وطقوسٌ على السفوح تغنّي
فالأغاني نذورها الطيّبات
//
ووعول الكلام في البحر نامت
حيث بلّت سريرها الغيمات

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

06 أبريل 2015

أرنب ووالده يتنافسان على لقب "الأضخم في العالم"

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تحديد إجازة عيد الأضحى للقطاعين الحكومي والخاص

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تعديل لائحة نقل البضائع الخطرة في موانئ السلطنة والسفن العمانية.. وبدء السريان اليوم

الاقتصاد - محلي

"أسياد" تدشن مركز اتصالات يعمل على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات لعملاء الموانئ

الاقتصاد - محلي

الصبيحي: نهج "الرؤية" يدفع بترقية العملية الإعلامية.. وإلمام الصحفي بالتقنية ضرورة حتمية

قضايا محلية - حوارات

هروب المتورطين في جريمة قتل الأسرة العمانية إلى خارج البلاد

المحليات - شرطة

عيد الأضحى الاثنين 12 أغسطس في هذه الدول

منوعات - من هنا وهناك

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

قرار بإغلاق فندق "جولدن توليب" السيب

الاقتصاد - محلي

بعثة الحج العمانية تغادر .. والسلطات السعودية تفرض غرامات

المحليات - أخبار

تفاصيل اختفاء طالبة عمانية في أستراليا

المحليات - أخبار

"القوى العاملة" تجدد حظر استقدام وافدين في بعض المهن

الاقتصاد - محلي

"الأوقاف" تعلن عدم ثبوت رؤية هلال ذي الحجة

المحليات - أخبار

بالصور.. الأميرة هيا تطالب المحكمة بحمايتها من زوجها حاكم دبي

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة