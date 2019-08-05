أرنب الشــــــعر

د. ريم سليمان الخش | باريس
شِفرة الحيّ كنهها جيناتُ
هي في الأصل أحْرفٌ ولغاتُ
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أنت من أنت يا قليبُ بنبضٍ
في فضاءٍ نجومه كلماتُ؟!
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نقطةٌ ما!؟ فواصلٌ؟.أم معانٍ!!
يا لقلبٍ تحيطه الآياتُ!
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بين كافٍ من الإله ونونٍ
ترسمُ الكون في المدى جيناتُ
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علّمَ الشعرَ وزنه فتعالت
قاب بحرٍ عن نثره الغاياتُ
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قلّموا النظم عن بديع خطابٍ
ليس كالشعر مااصطفاه النحاةُ
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ربّة الشعر عرشها فوق غيمٍ
من رحيقٍ وكأسها الناياتُ
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تعزف الكونَ قطعةً من خيالٍ
لصدورٍ من سحرها تقتاتُ
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قد تراءت بحلّة من قشيبٍ
وعلى الذيل فتنةٌ وتقاة
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ومجازٌ على الوهاد مطيرٌ
في هبوب تخافه الراسيات
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وطقوسٌ على السفوح تغنّي
فالأغاني نذورها الطيّبات
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ووعول الكلام في البحر نامت
حيث بلّت سريرها الغيمات