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السلطنة تستضيف اجتماع فريق خبراء العمل والعلاقات الدولية بـ"دول التعاون"

الإثنين 05 أغسطس 2019 08:49 ص بتوقيت مسقط


مسقط - الرؤية
استضافت السلطنة ممثلة في وزارة القوى العاملة، الاجتماع العاشر للجنة الخبراء في مجال العمل والعلاقات الدولية التابع للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مسقط.
وناقش الفريق خلال الاجتماع عدداً من المواضيع التحضيرية للدورة الخامسة للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي من المقرر أن تعقد في السلطنة خلال شهر سبتمبر القادم، كما تطرق الاجتماع إلى مبادرات دول مجلس التعاون مع منظمة العمل الدولية.
وقال عبدالله بن مراد الملاهي مدير دائرة المنظمات الدولية والعلاقات الخارجية بوزارة القوى العاملة إن السلطنة تشرّفت هذا العام باستضافة أشقائها من دول مجلس التعاون في هذا الاجتماع التحضيري، والذي يعكس اهتمام دول المجلس في تطوير منظومة العمل الخليجية المشتركة والانتقال لمرحلة متطورة من خلال استراتيجية عمل ممنهجة تسعى إلى تنفيذ دراسات وورش عمل تهدف إلى معالجة التحديات التي تواجهها أسواق العمل بدول المنطقة.

 

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