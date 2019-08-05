بعثة الحج العمانية تبحث مع "مطوفي الحجاج" الخدمات في المخيمات

مكة المكرمة - العمانية

عقدت بعثة الحج العمانية لهذا العام اجتماعا مع المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية جرى خلاله بحث ووضع تفاصيل وترتيبات أعمال شؤون الحج لعام 1440هجرية، وذلك بمقر المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية.

وترأس الاجتماع من جانب البعثة سلطان بن سعيد الهنائي رئيس بعثة الحج العمانية ومن جانب المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية محمد بن حسن معاجيني عضو مجلس الإدارة. وقال سلطان بن سعيد الهنائي رئيس البعثة إنّ هذا الاجتماع يعد الثالث بين بعثة الحج العمانية والمؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية التي تشرف على جميع الخدمات التي تقدم لحجاج السلطنة في مخيمي منى وعرفات. وأضاف أنّ البعثة تقدر الجهود التي تبذلها المؤسسة مع الإخوة المطوفين الذين قاموا بإضافات نوعية على المخيمين، مشيرا إلى أنّ من المتوقع استلام المخيمات خلال اليومين المقبلين. ووجه الهنائي الشكر والتقدير للمؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية للالتزام بتقديم الخدمات، مؤكدا أنّ المؤسسة أسهمت خلال مواسم الحج اعتباراً من الموسم 1438هجرية في الرقي الملحوظ بمستوى الخدمة لحجاج السلطنة. وأردف قائلا أنّ هذا الاجتماع جاء تقديرًا وتثمينًا لجهود المؤسسة والأعضاء من مكتب شؤون حجاج سلطنة عمان في مكة المكرمة. ووجه سلطان الهنائي رئيس بعثة الحج الشكر والتقدير للمؤسسة على الالتزام بناءً على توقيع مذكرة التفاهم مع المؤسسة والتي تتضمن حزمة من الخدمات التي التزمت بها حيث إنّها اصبحت واقعا ملموسا، مشيرا إلى أنّه لا توجد أية ملاحظات على ما تمّ تقديمه من خدمات.

ووصف محمد بن حسن معاجيني عضو مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية طبيعة التعامل بين المؤسسة وبعثة الحج العمانية بأنّها "رائعة وراقية"، مشيرا إلى أنّ أعضاء مكتب شؤون حجاج عمان المتواجدين على مدار العام متفائلون من أداء الخدمات التي تقدمها المؤسسة. وأشار معاجيني إلى أنّ هناك اجتماعات عديدة على مدار العام لبحث تحسين الخدمات وتطويرها، داعيا إلى أهمية تفعيل التوعية بنوعية الخدمات التي تقدم والاستفادة من الإمكانات التي توفرها المملكة العربية السعودية بالصورة المثلى.