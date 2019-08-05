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إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني

الإثنين 05 أغسطس 2019 08:48 ص بتوقيت مسقط

 

الرؤية - سالم الوهيبي

أصدر اللواء الركن خليفة بن عبدالله الجنيبي قائد الحرس السلطاني العماني قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني.

وبناء على القرار المنشور أمس الأحد في الجريدة الرسمية، يترأس المجلس اللواء الركن خليفة الجنيبي قائد الحرس السلطاني العماني وينوب عنه العميد الركن حمد العبري. وتضم عضوية المجلس كلا من العميد الركن مسعود المنذري، والعقيد الركن حميد القريني، والعقيد الركن محمود السيابي، والعقيد الركن ناصر الخروصي، والضابط المدني سعيد المالكي وعبدالعزيز الخروصي ممثلا لوزارة المالية، مع تعيين مصبح المطيري مدير الصندوق بالوكالة عضوا ومقررا للمجلس.

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