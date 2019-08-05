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ضمن سلسلة البرامج التدريبية التي تنظمها الوزارة

"الشؤون القانونية" تعزز الخبرات القانونية والتشريعية لطلاب كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس

الإثنين 05 أغسطس 2019 08:46 ص بتوقيت مسقط

"الشؤون القانونية" تعزز الخبرات القانونية والتشريعية لطلاب كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس

مسقط - الرؤية
انطلقتْ بوزارة الشؤون القانونية أولى أيام الدورة التدريبية لطلاب كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس، والمقامة بمبنى الوزارة، خلال الفترة من 4- 7 أغسطس الجاري، بحضور سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل الوزارة، والدكتور راشد بن حمد البلوشي عميد كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس، وعدد من المستشارين والمختصين في الوزارة.
وتهدفُ الدورة للتعريف باختصاصات الوزارة، وآلية عملها في عدة مجالات؛ منها: التشريع، والفتاوى القانونية، والعقود والاتفاقيات. وتأتي هذه الدورة في إطار التعاون بين وزارة الشؤون القانونية وجامعة السلطان قابوس؛ بهدف تدريب طلاب كلية الحقوق وتعريفهم باختصاصات الوزارة بشكل نظري من خلال المحاضرات، وممارسة بعض التطبيقات العملية والتدريبات.
وقال المستشار إبراهيم بن سعيد الحوسني المدير العام للشؤون القانونية، في كلمته التي ألقاها بالدورة: إنَّ هذا النوع من الدورات التدريبية التي تُوفرها الوزارة لطلاب الحقوق بالجامعة يُمثل فرصة مهمة للاحتكاك بالخبرات الموجودة المتمثلة في المستشارين والباحثين القانونيين المشرفين على الدورة طيلة أيام انعقادها، كما تمثل فرصة للتعرف عن قرب على الدور الذي تقوم به الوزارة في مجالات التشريع، والفتوى القانونية، والعقود والاتفاقيات الدولية.
وشكَر الدكتور عميد كلية الحقوق في كلمته التي ألقاها، تعاون الوزارة في تقديم هذه الدورات التدريبية سنويا للطلاب حتى تتسنى لهم الفرصة لاكتساب المعرفة والخبرة القانونية من خلال الاطلاع على أهم اختصاصات الوزارة.
وتأتي الدورة ضمن سلسلة البرامج التدريبية التي تقدمها وزارة الشؤون القانونية لإتاحة الفرصة لطلاب الحقوق، وموظفي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، للتعرف على اختصاصات الوزارة، وتوفير المعرفة الكافية عن طريق المحاضرات والمناقشات والذي من شأنه أن يُسهم في إعدادهم للقيام بمسؤولياتهم على أكمل وجه تجاه القطاعين الحكومي والخاص ومستقبل الوطن.

 

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