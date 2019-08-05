مجيدو الكليات التطبيقية يشاركون في "ندوة القيادة" لعلماء وباحثي الجامعات بماليزيا

مسقط - الرؤية

يُشارك عددٌ من الطلاب المجيدين بكليات العلوم التطبيقية وكلية التربية بالرستاق، في الدورة العاشرة لندوة القيادة لعلماء وباحثي الجامعات، والمنعقدة في العاصمة الماليزية كوالالمبور خلال الفترة من 1-7 أغسطس الجاري تحت شعار "Together we serve"، بمشاركة دولية واسعة تضم ما يزيد على 1500 شخص يمثلون 100 دولة حول العالم.

وتتضمَّن الندوة عددًا من أوراق العمل والحلقات النقاشية، والتي تتمحور حول تزويد جيل الشباب برؤية واضحة لكيفية إحداث التغيير في قضايا القرن الحادي والعشرين، عبر إيجاد حلول مستدامة. وستتاح للمشاركين الفرصة للتفاعل مع المجتمع الماليزي في يوم "تعلم الخدمة" عبر القيام ببعض الأعمال التطوعية للأطفال اللاجئين. هذا إلى جانب الاستماع للعديد من المتحدثين المختصين والمحفزين على مستوى العالم؛ منهم: كريس تيمبل منتج أفلام وثائقية، والبروفيسور تان إنج تشي رئيس الجامعة الوطنية في سنغافورة... وغيرهم من علماء الجامعات حول العالم.

وقال الطالب زكريا بن يونس الهاشمي من كلية التربية بالرستاق: إنَّ الندوة تُمثل فرصة للتعرف على زملائنا المجيدين المشاركين من مختلف أنحاء العالم؛ لنتبادل معهم الأفكار والمقترحات لإيجاد حلول مبدعة مستدامة لأبرز القضايا الإنسانية العالمية. وقالت الطالبة أمل بنت خميس العريمية من كلية العلوم التطبيقية في صور: ممتنة جدًّا لهذه الفرصة التي تتيح لي المشاركة في ندوة القيادة لعلماء وباحثي الجامعات؛ حيث ستكون دافعا لي للمشاركة والاهتمام بالشؤون الإنسانية العالمية بشكل أوسع.