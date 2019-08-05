فعاليات متنوعة في ختام الأسبوع الاجتماعي بالوسطى

هيما - محفوظ الشيباني

نفَّذت جمعية المرأة العمانية بولاية هيما مجموعة من البرامج والفعاليات، بالتعاون مع دائرة التنمية الاجتماعية بهيما، مُستهدفة أسر الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود؛ وذلك ضمن الفعاليات الختامية للأسبوع الاجتماعي السادس لصيف 2019 بمحافظة الوسطى.

وتضمَّنت الفعاليات تنظيم دورة تدريبية في صناعة منتجات البخور والعطور، ودورة الكروشيه لتعليم الخياطة؛ بهدف توعية أسر الضمان الاجتماعي بأهمية استثمار قدرات الأفراد المستهدفة لتكون معتمدة على نفسها معيشيا، وكذلك توفير فرص عمل مناسبة لهذه الأسر، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتدريبهم على مزاولة المهنة أو إدارة مشروع منتج، وتعزيز مفهوم العمل الريادي، إلى جانب تقديم الدعم الإداري والفني والمالي لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع المؤسسات المختصة.

وفي ختام الفعاليات، نظمت الجمعية بالمجلس العام لأبو مضابي حفلا لتكريم المشاركات في البرامج المنفذة.