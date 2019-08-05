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مشاركات محلية ودولية في الملتقى الثاني للصحة النفسية لليافعين.. أكتوبر المقبل

الإثنين 05 أغسطس 2019 08:44 ص بتوقيت مسقط

الرؤية - مريم البادية - قصي الرحبي

تصوير/ راشد الكندي

أعلنَ فريق "نحن معك" للصحة النفسية أنَّ الملتقى الثاني للصحة النفسية لليافعين سينطلق في أكتوبر المقبل؛ وذلك بالتعاون مع عيادة همسات السكون للصحة النفسية.

وعُقِد، أمس، مؤتمر صحفي؛ تمَّ فيه الكشف عن تفاصيل الملتقى، بحضور السيدة بسمة آل سعيد مؤسسة الفريق وصاحبة عيادة همسات السكون، وعدد من ممثلي بعض المؤسسات الإعلامية.

ويستهدفُ الملتقى في دروته لهذا العام فئة اليافعين، من عمر 9 سنوات إلى 22 سنة، ويتضمن العديد من ورش العمل واللقاءات الثنائية بين حالات من الأطفال والمختصين المعنيين في المجال النفسي. ويشتمل الملتقى أيضا على جلسات لسرد قصص وتجارب لشخصيات واقعية خاضت صراعًا مع أزمات نفسية؛ سواء كانت نفسية أو صحية أو أسرية أو اجتماعية أو بيئية، إلاّ أنهم استطاعوا أن يتجاوزوها وأصبحوا ملهمين للآخرين.

من جهتها، قالت السيدة بسمة آل سعيد: سنركز في هذا الملتقى على بعض القصص الواقعية التي سيلقيها بعض اليافعين الذين تعرضوا لبعض من الاضطرابات والمشكلات النفسية كالتنمر والاكتئاب والعن...وغيرها من المشكلات النفسية، وكيف أن هؤلاء الأفراد عانوا في وقت ما من الفشل والظروف القاسية، لكن بالإرادة والتفكير الإيجابي استطاعوا أن يخلقوا من هذه الظروف شخصيات صلبة وواثقة ترى أمامها مستقبلا باهرا ومستعدة لتخطي الصعاب. وأضافت أنَّ الفعالية ستتضمن عقد حلقة نقاشية بين عدد من اليافعين ونخبة من افراد المجتمع لتبادل الآراء وترك بصمة إيجابية في عقول هؤلاء اليافعين.

ومن المقرر أن يُشارك نخبة من المتحدثين من داخل وخارج السلطنة في الملتقى؛ حيث سيشارك ضيوف ومتحدثون من الولايات المتحدة ودولة الكويت، وكذلك متخصصون من داخل السلطنة. ويهدف الملتقى لرفع الوعي المجتمعي بأهمية التوافق النفسي، والذي ينعكس إيجاباً على إنتاجية الفرد، وتحسين العلاقات الأسرية وتحقيق سعادة المجتمع ككل.

وسيتمُّ الإعلان عن انطلاق التسجيل في الملتقى خلال الفترة المقبلة؛ حيث سيكون دخول الأطفال واليافعين مجانا، بينما فئة البالغين فسيدخلون برسوم رمزية بسيطة سيكون العائد منها لأعمال ومبادرات مجتمعية كدعم مجموعة "سنبادر لأجلكم" المعنية بمرضى السرطان.

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