"التنس" يعسكر في ميامي استعدادا لـ"كأس ديفيز"

مسقط - الرؤية

يبدا منتخبنا الوطني للتنس، الخميس المقبل، معسكره التدريبي الخارجي؛ استعدادا للمشاركة في منافسات كأس ديفيز القادمة، والتي يُشارك فيها منتخبنا الوطني ضمن المجموعة الثالثة، والتي عاد إليها عبر المحطة الأخيرة التي استضافتها مسقط العام الماضي، وحقق خلالها منتخبنا لقب تلك البطولة، وتقام منافسات كأس ديفيز هذا العام بالمملكة الأردنية الهاشمية، في 6 سبتمبر المقبل.

واختار منتخبنا الوطني برنامجه التدريبي الخارج بميامي بالولايات المتحدة؛ حيث يخوض المنتخب حاليا برنامجا تدريبيا داخليا بقيادة المدرب صديق الهاشمي على ملاعب التنس بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، على أن يدخل منتخبنا الوطني يوم 1 من أكتوبر المقبل معسكرًا مغلقًا بعد العودة من أمريكا استعدادا لخوض غمار منافسات البطولة بالأردن.