الزبير يحقق أفضل نتيجة في "السوبر كاب"

بودابست - العمانية

أنهى المتسابق الدولي الفيصل الزبير جولة التجارب التأهيلية في المركز السادس في الترتيب العام من بطولة بورشه موبيل 1 سوبر كاب، والتي أقيمت على حلبة هنجاورينج المجرية؛ في أفضل نتيجة يحققها الفيصل منذ مشاركته في بطولة السوبر كاب العالمية، والتي ستمنحه الانطلاقة في المركز السادس على شبكة الانطلاقة.

وشهدت الأجواء المناخية المتقلبة بالمجر الكثير من التنافس بين المتسابقين، بعد أن شهد اليوم الأول من السباق في جولة التجارب الحرة هطول أمطار غزيرة أثرت على مستويات المتسابقين ومنهم الفيصل الزبير الذي أنهى السباق في المركز الثاني عشر، إلا أن الزبير نجح في اليوم الثاني من تعديل مركزه. ويخوض الزبير سباق المجر مثل بقية الجولات وسط منافسة قوية شهدت مشاركة 31 متسابقا.

وسجَّل الفيصل سائق فريق "بي.دبليو.تي" ليخنِر للسباقات، أفضل زمنٍ شخصي له 1:48.241 دقيقة، بفارق 0.606 من الثانية عن السائق الفرنسي جوليان آندلاوِر، صاحب الانطلاق من المركز الأول، في حين سينطلق زميل الفيصل، والمُنافس على اللقب، السائق الألماني مايكل آمِّرمولِّر من المركز الثاني، والهولندي لارّي تين فوردي ثالثًا.