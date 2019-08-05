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تطوير الخدمات اللوجيستية

الإثنين 05 أغسطس 2019 08:28 ص بتوقيت مسقط

تطوير الخدمات اللوجيستية

منذ أن أعلنت الحكومة الرشيدة عن تطلعاتها وخُططها للاستفادة من المُقومات اللوجستية التي تزخر بها السلطنة، وجميع المؤسسات والهيئات والجهات المعنية تعمل على تحقيق الأهداف المرجوة من هذا القطاع الحيوي والواعد، وكانت البداية بتأسيس المجموعة العُمانية العالمية للوجستيات "أسياد"، التي أخذت على عاتقها مسؤولية تطوير القطاع وتأهيله.

وقد أعلنت المجموعة عن تدشين أول مركز اتصالات يعمل على مدار الساعة، بهدف ربط الموانئ الرئيسية في السلطنة مع بعضها البعض، بغية توفير أفضل الخدمات للعملاء محليا وإقليميا وعالميا. ومن شأن هذا المركز الجديد أن يجيب على أسئلة واستفسارات العملاء حول خدمات الموانئ وضمان سرعة تحويل الاستفسارات إلى الجهات المعنية في كل ميناء لمتابعتها والرد عليها بسرعة وكفاءة، إضافة إلى تقديم خدمات التتبع والتعقب لإتمام إجراءات تخليص الشحنات وتحويلها.

إنَّ هذه الجهود المتواصلة تعزز من تكاملية الخدمات والحلول اللوجستية التي تقدمها "أسياد" وتلتزم فيها بتحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة في الخدمات اللوجيستية لتلبية احتياجات العملاء، وترسيخ المكانة الرائدة للمجموعة والسلطنة في قطاع اللوجيستيات على المستويين الإقليمي والدولي.

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