بنك مسقط يقدم كافة الخدمات والتسهيلات المصرفية لزوار موسم الخريف

صلالة - الرؤية

يُوَاصل بنك مسقط -المؤسسة المالية الرائدة بالسلطنة- مشاركته الناجحة في مهرجان صلالة السياحي 2019 كراعٍ رئيسي، وسط متابعة إعلامية واسعة من مختلف وسائل الإعلام المختلفة المحلية والإقليمية، وتوافد العديد من الزوار من مختلف محافظات السلطنة ومن السياح؛ للتمتُّع بأجواء موسم الخريف ومتابعة أنشطة وفعاليات مهرجان صلالة السياحي.

ومواكبةً لهذا الحدث، يقدم بنك مسقط أفضل الخدمات والتسهيلات المصرفية للزبائن وزوار الخريف، وذلك ترجمة لرؤية البنك "نعمل لخدمتكم بشكل أفضل كل يوم"؛ حيث يحرص البنك على تأكيد توفير كافة الخدمات والتسهيلات المصرفية المختلفة، خاصة المبالغ النقدية، طوال الوقت بهدف تلبية احتياجات الزبائن لقضاء أوقات ممتعة أثناء تواجدهم في محافظة ظفار.

ويمتلك بنك مسقط شبكة من الفروع وأجهزة السحب والإيداع النقدي المنتشرة في كافة محافظات السلطنة؛ لتقديم مختلف الخدمات والتسهيلات المصرفية. وبالنسبة لزبائن البنك وزوار محافظة ظفار، فإنَّ البنك يتواجد في كافة الولايات والمواقع والطرق الرئيسية بالمحافظة، وأيضا على طريق أدم-ثمريت؛ حيث يوجد 12 فرعا موزعة في كافة ولايات محافظة ظفار، إضافة إلى وجود مركز خدمة واحد، بينما يوجد 4 فروع في الولايات التي يمر بها خط أدم-ثمريت؛ وبذلك يضمن الزبائن الحصول على الخدمات والتسهيلات المصرفية أثناء سفرهم للاستمتاع بموسم الخريف. كما يوجد 35 جهاز سحب آلي في محافظة ظفار، بينما توجد 6 أجهزة سحب آلي موزعة في الولايات التي يمر بها خط أدم-ثمريت، بجانب 7 أجهزة إيداع في محافظة ظفار، بينما يوجد جهازا إيداع على خط أدم-ثمريت؛ الأول في ولاية أدم، والثاني في ولاية هيما. إضافة إلى ذلك، يوجد 17 جهازا متعدد الوظائف (سحب وإيداع) في محافظة ظفار، بينما يوجد جهاز واحد متعدد الوظائف (سحب وإيداع) على خط أدم-ثمريت. ولضمان حصول زبائن البنك على كافة التسهيلات أثناء تنقلهم في مهرجان صلالة السياحي، حرص البنك على توفير جهاز سحب آلي في مركز البلدية الترفيهي، كما يوجد جهاز صراف متعدد الوظائف (سحب وايداع) متحرك. والخدمات المصرفية التي يقدمها بنك مسقط للزبائن في المهرجان تشمل فتح الحسابات بكل أنواعها، ومعلومات حول بطاقات الائتمان والرد على الأسئلة والاستفسارات، والتعريف بالمنتجات المختلفة، كما يتم حساب أهلية القرض حسب رغبة الزبائن.

من جهته، قال طايع بيت سبيع مساعد مدير عام فروع المحافظات ببنك مسقط، إنه وتزامناً مع موسم الخريف في محافظة ظفار، تتوافد أعداد كبيرة من الزوار سواء من ولايات السلطنة أو من الخارج إلى المحافظة للاستمتاع بأجواء الخريف وقضاء إجازة ممتعة؛ حيث الطبيعة الخلابة والمقومات السياحية المختلفة التي تتميز بها المحافظة؛ لذلك فإنَّ بنك مسقط يواكب هذه الاحداث ويحرص دائما كمؤسسة مالية رائدة بالسلطنة على توفير وتقديم كافة التسهيلات والخدمات المصرفية لزبائن البنك ولزوار الخريف وعلى مدار الساعة؛ من خلال فروع البنك المنتشرة في كافة ولايات محافظة ظفار، وأيضا في الولايات التي يمر عليها الزوار في طريق أدم-ثمريت، إضافة إلى وجود أجهزة السحب والإيداع النقدي والمنتشرة في كافة أنحاء السلطنة بما فيها محافظتا ظفار والوسطى؛ وذلك لتقديم أفضل الخدمات لزوار الخريف طوال رحلتهم من ولايات السلطنة إلى محافظة ظفار، مؤكداً أن بنك مسقط يحرص على المشاركة في إنجاح موسم الخريف، وتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات المصرفية للزبائن في كل الأوقات.

وأشار مساعد مدير عام فروع المحافظات إلى أن بنك مسقط يولي اهتماماً كبيراً بتقديم تسهيلات وخدمات متميزة وبجودة عالية لزبائن البنك في كافة أنحاء السلطنة وفي كل الأوقات، والعمل دائما على إيجاد وفتح قنوات تواصل متعددة بهدف تعزيز هذة العلاقة وتنميتها وتطويرها إلى آفاق جديدة من التواصل الناجح؛ تعزيزاً لرؤية البنك "نعمل لخدمتكم بشكل أفضل كل يوم".