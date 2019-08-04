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"جيلي القابضة" تطور مستوياتها للمرة الثامنة على التوالي في قائمة "فورتشن 500"

الأحد 04 أغسطس 2019 08:03 م بتوقيت مسقط

"جيلي القابضة" تطور مستوياتها للمرة الثامنة على التوالي في قائمة "فورتشن 500"

مسقط - الرؤية

استطاعتْ مجموعة تشيجانج جيلي القابضة -أكبر شركة صينية لتكنولوجيا السيارات مملوكة للقطاع الخاص ومُصنًّعي سيارات جيلي وفولفو- وللعام الثامن على التوالي، الارتقاء 47 مرتبة في العام 2019 بحسب تقييم مجلة فورتشن العالمية لأعلى 500 شركة مُساهمة؛ لتصل إلى المركز 220، بعدما بلغت إيرادات العام الماضي 49.665 مليار دولار أمريكي، ومنذ عام 2012م، حصلت مجموعة جيلي القابضة على 255 مرتبة في تقييم فورتشن العالمية 500.

وبشكل عام، استطاعتْ مجموعة جيلي القابضة بيع أكثر من 2.15 مليون سيارة من العلامات التجارية التي تندرج تحتها في العام 2018. وبلغت حصيلة مبيعات سيارات جيلي ولينك وشركاه المُتضمنة تحت مِظلة مجموعة جيلي للسيارات ما يبلغ 1,500,838 سيارة في عام 2018، بزيادة تصل إلى 20.3% مقارنة بالسنة السابقة، بحيث تُمثل المرة الأولى التي تُحقق فيها 1.5 مليون علامة.

وخلال النصف الأول من العام 2019، واصلت مجموعة جيلي القابضة تقدمها بشكل ثابت؛ بحيث أعلنت المجموعة في الأشهر الستة الأولى مُؤلفةً من جيلي للسيارات ولينك وشركاه عن حجم مبيعاتها الذي بلغ 651,680 سيارة. أما في نطاق الطاقة الحديثة، فسجل عام 2019 إزاحة الستار عن العلامة التجارية الجديدة الكهربائية النقية، جيومتري التابعة لمجموعة جيلي للسيارات. وعكست العلامة التجارية الجديدة الأهمية القصوى التي تُوليها جيلي القابضة لتطوير مكانتها في مجال الطاقة المُتجددة وخاصةً في هذا العصر سريع التغير.

وقال المُتحدث الرسمي لمركز تاول للسيارات -المُوزع الوحيد لسيارات جيلي في السلطنة: فخورون حتماً بالإنجاز الذي حققته جيلي في تقييم مجلة فورتشن العالمية 500 لثماني سنوات على التوالي، مُمثلاً حجم التطور السريع لعلامتها التجارية على مستوى العالم. وندعو زبائننا في السلطنة لاكتشاف العالم الجديد لسيارة جيلي بشكلها الجديد، بفضل تصميم رئيس شركة فولفو السابق بيتر هوربيري وبمواصفات سلامة فئة خمس نجوم، وخدمة المساعدة على الطريق AAA طوال اليوم، وخدمة ما بعد البيع، وتوافر قطع الغيار بنسبة 97% وغيرها الكثير. باقات جيلي متوفرة مع الكثير من المزايا وبأسعار مُذهلة. ويسعنا القول بأنه منذ استثمار جيلي في فولفو، وسيارات تيرافيوجيا الطائرة، وسيارات سباق لوتس، وشركة تاكسي لندن وبروتون، إلى جانب اعتبارها أكبر مساهم فردي في ديملر أي جي، فإنه من البديهي أن يثق عملاؤنا بالجهود المبذولة وبأفضل التقنيات والابتكارات المُقدمة لهم.

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