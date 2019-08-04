الأحد, 04 أغسطس 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
40 °c
  1. الرئيسية
  2. الصفحات المتخصصة
  3. سيارات
  4. عرض الخبر

"مرسيدس" تطلق الفحص الصحي في صحار للمركبات التجارية

الأحد 04 أغسطس 2019 08:02 م بتوقيت مسقط

"مرسيدس" تطلق الفحص الصحي في صحار للمركبات التجارية

 

صحار - الرؤية

أعلنتْ مرسيدس - بنز عُمان عن إطلاق الفحص الصحي لشاحنات أكتروس في مركز خدمتها بصحار، مُؤكدة بذلك مكانتها كرائدة قطاع السيارات في خدمات ما بعد البيع.

ويأتي هذا الفحص الصحي ضِمن أسبوع الخدمة الذي سيستمر خلال الفترة من 18 إلى 22 أغسطس الجاري، وسيشمل باقة خدمات كاملة تضمن الحفاظ على أفضل أداء للمركبات التجارية في كل الأوقات. ويتوافر العرض لشاحنات أكتروس ذات المحركات سداسية وثمانية الأسطوانات مقابل 98 ريال عُماني و105 ريال عُماني على التوالي.

وقال جاري براون مدير عام قسم المركبات التجارية لدى مرسيدس - بنز عُمان: تتربع مرسيدس - بنز على قِمة أعرق شركات تصنيع الشاحنات في العالم، ولكن الأمر لا يقتصر على خبراتنا فحسب، بل يتمحور حول التزامنا بتقديم أفضل خدمة عملاء تجعلنا دائماً الاختيار الأول والمثالي للباحثين عن القوة والأداء. فنحن نتميَّز بتركيزنا المتواصل على تقديم دعم فني لفترة ما بعد البيع؛ مما يضمن أنَّ مركباتنا تتحلى دائماً بأعلى معايير الأداء والسلامة. وأضاف: ولا شك أن خدمات ما بعد البيع التي نقدمها لجميع مركباتنا والفحوصات الصحية المنتظمة خلال أسابيع الخدمة تُشكل إضافة قوية لعملائنا وتضمن الحفاظ على قوة وأداء مركباتهم وشاحناتهم وتحدّ من أوقات توقفها.

وتعدُّ أكتروس الشاحنة الأكثر مبيعاً في المنطقة؛ حيث بِيع منها حتى الآن أكثر من 760 ألف شاحنة في جميع أنحاء العالم. كما تنفرد أكتروس بقوة وروعة أدائها في كافة ظروف القيادة بفضل تصميمها المرن وطرازاتها المتنوعة التي تجعلها الاختيار المثالي للشركات والقطاعات المختلفة.

وخلال الفترة من 18 إلى 22 أغسطس الجاري، يتوافر الفحص الصحي لشاحنات أكتروس للمحركات سداسية وثُمانية الأسطوانات؛ حيث يضم باقات خدمة تتم بواسطة فنيو مرسيدس - بنز عُمان المُدربين في الشركة الأم وباستخدام أحدث المعدات والتقنيات ذات الصلة. ويشمل الفحص تغيير زيت المحرك (الزيوت المعدنية) والفلتر، واستبدال مرشح الديزل، وفحص أي تسربات للزيت من الأجزاء الرئيسية، وفحص وضبط مستويات السوائل. ويضم أيضاً فحص تشخيصي للنظام الكهربائي للشاحنة، واختبار ضغط المحرك مع أداء تشخيص للاطلاع على حالة المحرك، إضافة إلى فحص متعدد النقاط، وإعادة شد براغي إطارات المحور، وغسيل الشحنة وتشحيمها، فضلاً عن تدريب السائقين حسب الطلب.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

24 فبراير 2016

"البلديات" تنفذ برنامجًا للتدريب على الفحص الدوري للمركبات الثقيلة

المزيد

29 نوفمبر 2017

"مرسيدس-بنز" تطلق حملة فحوصات في صحار وصلالة.. الأحد

المزيد

26 أكتوبر 2016

"حماية المستهلك" تطلق حملة استدعاء لسيارات مرسيدس بنز وتوعي طالبات صحار وبركاء

المزيد

09 نوفمبر 2016

مرسيدس-بنز عمان تطلق مسابقة "هي مرسيدس" بالتعاون مع الموج للجولف

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تعديل لائحة نقل البضائع الخطرة في موانئ السلطنة والسفن العمانية.. وبدء السريان اليوم

الاقتصاد - محلي

"أسياد" تدشن مركز اتصالات يعمل على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات لعملاء الموانئ

الاقتصاد - محلي

الصبيحي: نهج "الرؤية" يدفع بترقية العملية الإعلامية.. وإلمام الصحفي بالتقنية ضرورة حتمية

قضايا محلية - حوارات

هروب المتورطين في جريمة قتل الأسرة العمانية إلى خارج البلاد

المحليات - شرطة

عيد الأضحى الاثنين 12 أغسطس في هذه الدول

منوعات - من هنا وهناك

تعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لإصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

قرار بإغلاق فندق "جولدن توليب" السيب

الاقتصاد - محلي

بعثة الحج العمانية تغادر .. والسلطات السعودية تفرض غرامات

المحليات - أخبار

تفاصيل اختفاء طالبة عمانية في أستراليا

المحليات - أخبار

"القوى العاملة" تجدد حظر استقدام وافدين في بعض المهن

الاقتصاد - محلي

"الأوقاف" تعلن عدم ثبوت رؤية هلال ذي الحجة

المحليات - أخبار

بالصور.. الأميرة هيا تطالب المحكمة بحمايتها من زوجها حاكم دبي

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة