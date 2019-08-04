"مرسيدس" تطلق الفحص الصحي في صحار للمركبات التجارية

صحار - الرؤية

أعلنتْ مرسيدس - بنز عُمان عن إطلاق الفحص الصحي لشاحنات أكتروس في مركز خدمتها بصحار، مُؤكدة بذلك مكانتها كرائدة قطاع السيارات في خدمات ما بعد البيع.

ويأتي هذا الفحص الصحي ضِمن أسبوع الخدمة الذي سيستمر خلال الفترة من 18 إلى 22 أغسطس الجاري، وسيشمل باقة خدمات كاملة تضمن الحفاظ على أفضل أداء للمركبات التجارية في كل الأوقات. ويتوافر العرض لشاحنات أكتروس ذات المحركات سداسية وثمانية الأسطوانات مقابل 98 ريال عُماني و105 ريال عُماني على التوالي.

وقال جاري براون مدير عام قسم المركبات التجارية لدى مرسيدس - بنز عُمان: تتربع مرسيدس - بنز على قِمة أعرق شركات تصنيع الشاحنات في العالم، ولكن الأمر لا يقتصر على خبراتنا فحسب، بل يتمحور حول التزامنا بتقديم أفضل خدمة عملاء تجعلنا دائماً الاختيار الأول والمثالي للباحثين عن القوة والأداء. فنحن نتميَّز بتركيزنا المتواصل على تقديم دعم فني لفترة ما بعد البيع؛ مما يضمن أنَّ مركباتنا تتحلى دائماً بأعلى معايير الأداء والسلامة. وأضاف: ولا شك أن خدمات ما بعد البيع التي نقدمها لجميع مركباتنا والفحوصات الصحية المنتظمة خلال أسابيع الخدمة تُشكل إضافة قوية لعملائنا وتضمن الحفاظ على قوة وأداء مركباتهم وشاحناتهم وتحدّ من أوقات توقفها.

وتعدُّ أكتروس الشاحنة الأكثر مبيعاً في المنطقة؛ حيث بِيع منها حتى الآن أكثر من 760 ألف شاحنة في جميع أنحاء العالم. كما تنفرد أكتروس بقوة وروعة أدائها في كافة ظروف القيادة بفضل تصميمها المرن وطرازاتها المتنوعة التي تجعلها الاختيار المثالي للشركات والقطاعات المختلفة.

وخلال الفترة من 18 إلى 22 أغسطس الجاري، يتوافر الفحص الصحي لشاحنات أكتروس للمحركات سداسية وثُمانية الأسطوانات؛ حيث يضم باقات خدمة تتم بواسطة فنيو مرسيدس - بنز عُمان المُدربين في الشركة الأم وباستخدام أحدث المعدات والتقنيات ذات الصلة. ويشمل الفحص تغيير زيت المحرك (الزيوت المعدنية) والفلتر، واستبدال مرشح الديزل، وفحص أي تسربات للزيت من الأجزاء الرئيسية، وفحص وضبط مستويات السوائل. ويضم أيضاً فحص تشخيصي للنظام الكهربائي للشاحنة، واختبار ضغط المحرك مع أداء تشخيص للاطلاع على حالة المحرك، إضافة إلى فحص متعدد النقاط، وإعادة شد براغي إطارات المحور، وغسيل الشحنة وتشحيمها، فضلاً عن تدريب السائقين حسب الطلب.