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في إطار خطط دعم المراكز وتعزيز قدرتها على استيعاب الكوادر الوطنية

برنامج تعاون بين "الرفد" و"مسقط لتوزيع الكهرباء" لتقديم 10 خدمات جديدة عبر "سند"

الأحد 04 أغسطس 2019 07:14 م بتوقيت مسقط

 

مسقط - الرؤية

وقع صندوق الرفد برنامج تعاون مع شركة مسقط لتوزيع الكهرباء يتعلق بإنجاز الخدمات والمعاملات الخاصة بالشركة عبر منافذ مراكز سند للخدمات، ووقع البرنامج كل من طارق بن سليمان الفارسي الرئيس التنفيذي للصندوق، ومن جانب شركة مسقط لتوزيع الكهرباء المهندس علاء حسن موسى اللواتي الرئيس التنفيذي للشركة.

ويتضمن برنامج التعاون تقديم عدد من خدمات شركة مسقط لتوزيع الكهرباء عبر البوابة الإلكترونية للمراكز. وأكد طارق بن سليمان الفارسي الرئيس التنفيذي لصندوق الرفد أن هذا البرنامج يندرج ضمن جهود الصندوق لإيجاد خدمات جديدة لمراكز سند للخدمات لضمان استمرارها وتطوير أدائها في استيعاب الكوادر الوطنية؛ إذ تعد المراكز من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويمتلكها مواطنون عمانيون ذوو كفاءة عالية، وتوفر مجموعة من الخدمات للمراجعين بالاعتماد على وسائل وأنظمة حديثة. وأوضح الفارسي أن هذا البرنامج مع شركة مسقط لتوزيع الكهرباء يأتي في هذا الإطار؛ حيث ستوفر مراكز سند للخدمات طلبات الكهرباء بتعدد أنواعها للمواطنين والمستثمرين في محافظة مسقط، وبالتالي ستسهل تقديم طلبات توصيل التيار الكهربائي، وتبسيط الإجراءات للجمهور، مشيراً إلى أن هذه الخدمات تدعم التحول الإلكتروني لضمان تقديم وتبسيط الخدمة للمستفيدين بكل مرونة ويسر.

وأشار الفارسي إلى أنَّ إدخال هذه الخدمات المهمة لمراكز سند للخدمات يعزز من دورها في تقديم الخدمات الإلكترونية، مما يسهم في رفد الجهود المبذولة لتطوير العمل بهذه المراكز، فضلاً عن إضافة مزيد من فرص العمل بمراكز سند للخدمات، منوهاً بأنَّ هذه الخدمات تعزز من إمكانيات وقدرات وأهمية مراكز سند للخدمات وجدواها الاقتصادية.

ومن جانبه، قال المهندس علا بن حسن بن موسى اللواتي الرئيس التنفيذي لشركة مسقط لتوزيع الكهرباء إن تقديم خدمات طلبات الكهرباء على اختلافها عبر مراكز سند للخدمات جاء بهدف التوسع في تقديم الخدمات عبر شبكة واسعة من المنافذ لضمان سرعة وتبسيط تلك الخدمات لطبيعة واحتياج المستفيدين لها، وذلك إيماناً من الشركة بالبحث عن كل السبل التي تضفي المرونة والتسهيلات للمشتركين. وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة مسقط لتوزيع الكهرباء أن مراكز سند للخدمات تؤدي دورا حيويا في تقديم العديد من الخدمات للمواطنين والمشتغلين بالأنشطة الاقتصادية، وأن إسناد هذه المهمة من جانب شركة مسقط لتوزيع الكهرباء يعكس الثقة الكبيرة التي تتمتع بها هذه المراكز في تقديم خدمات الكهرباء لما تمثله من أهمية في إيصال الخدمة الكهربائية بكل مرونة ويسر.

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