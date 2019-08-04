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توعية العاملين في منشآت القطاع الخاص بالظاهرة بقانون العمل

الأحد 04 أغسطس 2019 07:11 م بتوقيت مسقط

توعية العاملين في منشآت القطاع الخاص بالظاهرة بقانون العمل

عبري - الرؤية

نفذت وزارة القوى العاملة ممثلة بالمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة الظاهرة برنامجا توعويا لمنشآت القطاع الخاص بمناطق حقول النفط، حيث تم تعريف العاملين وأصحاب العمل بالمواد القانونية وما تتضمنه من واجبات وحقوق لكل من العامل وصاحب العمل.

وقال سيف بن سعيد البلوشي مدير دائرة العمل بمنطقة فهود إن هذه اللقاءات التوعوية تتواصل من حين لآخر، بهدف ترسيخ العلاقة بين العمال وأصحاب العمل وخلق بيئة عمل صحية تهدف إلى استقرار الوضع، مشيرا إلى أن الدائرة أعدت برنامجا لتشمل هذه التوعية أغلب المنشآت العاملة بمناطق حقول النفط.

وقال سعيد بن راشد المزروعي رئيس قسم التشغيل والرعاية العمالية بدائرة العمل في فهود إن التنسيق مع منشآت القطاع الخاص العاملة في حقول النفط مستمر مع هذه الدائرة في كل الجوانب التي تخدم مسيرة العمل.

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