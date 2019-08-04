"الشرطة" تحتفل بافتتاح المبنى الجديد لمركز الخوض.. والمقر السابق يؤول لشرطة المعبيلة

السيب – الرؤية

احتفلت شرطة عمان السلطانية، أمس، بافتتاح المبنى الجديد لمركز شرطة الخوض ومبنى الخدمات بولاية السيب بمحافظة مسقط. ورعى حفل الاحتفال سعادة ناصر بن حمود الرواحي نائب رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وبحضور اللواء حمد بن سليمان الحاتمي مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات، وعدد من المكرمين، وأصحاب السعادة، وكبار ضباط شرطة عمان السلطانية ومسؤولي المصالح الحكومية والمشايخ والمواطنين بولاية السيب.

فلدى وصول المناسبة ميدان الحفل أدى طابور الاستعراض التحية العسكرية، ثمّ مرّ من أمام المنصة الرئيسية، وردد المشاركون في طابور الاستعراض العسكري نشيد شرطة عمان السلطانية (حماة الحق)، ونداء التأييد، واُختتم بخروج الطابور من ميدان الاستعراض، بعدها قدمت موسيقى شرطة عمان السلطانية معزوفات موسيقية.

بعد ذلك قام سعادة نائب رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة راعي المناسبة يرافقه اللواء مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية إيذانا بالافتتاح الرسمـي لمبنى المركز، ثم تجوّل والحضور في أرجاء المركز الذي يضم أقسامًا للتحريات والتحقيقات الجنائية والحوادث ومكاتب إدارية وغرفة للعمليات وقاعات مختلفة واستمعوا خلالها إلى شرح واف عن المهام التي يؤديها المركز.

كما يضم المركز مبنى متكاملاً لتقديم الخدمات في مجال الجوازات والإقامة والأحوال المدنية والمرور والفحص الفني للمركبات.

وفي مجال الرعاية الاجتماعية يضم المركز عدداً من المباني السكنية للضباط وأخرى للأفراد مجهزة بجميع الخدمات. وقد روعي في تصميم المركز إيجاد بيئة ملائمة لأداء المهام الأمنية وسرعة إنجاز معاملات المراجعين، كما تم إعداد الكادر البشري للمركز إعدادا مهنيا وفق متطلبات العمل وبما يعكس اهتمام القيادة العامة للشرطة للارتقاء بالخدمات الشرطية المقدمة الجمهور.

يذكر أنّه مع انتقال مركز شرطة الخوض إلى مقره الجديد على الطريق السريع مقابل واحة المعرفة فإنّ مبنى مركز شرطة الخوض السابق سيكون مقراً لمركز شرطة المعبيلة.