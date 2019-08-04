انطلاق ملتقى صلالة الأول للأمراض الجلدية.. 17 أغسطس

مسقط - الرؤية

حددت الرابطة العمانية للأمراض الجلدية الـ 17 من أغسطس الجاري موعدا لانطلاق ملتقى صلالة الأول للأمراض الجلدية، والذي يقام بمنتجع ملينيوم بمدينة صلالة، بالتعاون مع مستشفى النهضة. وسيرعى افتتاح الملتقى معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة، بحضور معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار، وعدد من المسؤولين بالمحافظة ووزارة الصحة.

وأوضحت الدكتورة عائشة بنت عبدالله بن علي العلي، رئيسة الرابطة العمانية للأمراض الجلدية أنّ الملتقى يُعد أول فعالية تنظمها الرابطة خارج محافظة مسقط. وسيتضمن الملتقى مؤتمرا طبيا حول التفاعلات العكسية الدوائية وحلقة عمل للحقن الجلدي التجميلي.

وأشارت العلي إلى أنّ موضوع التفاعلات العكسية الدوائية يعتبر أحد أهم المواضيع الحيوية المطروحة للنقاش في الوقت الراهن ويحظى باهتمام عالمي واسع إذ أنه يهم أغلب العاملين بالقطاع الصحي سواء أولئك العاملين في العيادات اليومية والمراكز الصحية أو العيادات التخصصية والمستشفيات. حيث إنّ هذا الموضوع يهتم بالدواء الذي يلامس بشكل مباشر سلامة وصحة المريض وكذلك جودة الخدمات التي توفرها المؤسسات الصحية. ولذلك تتجدد الحاجة لتوعية العاملين بالقطاع الصحي في ظل تأثير التقنيات الحيوية الحديثة على توفر الأدوية وتداولها.

وحول أهداف الملتقى الأول للأمراض الجلدية قالت الدكتورة رئيسة الرابطة العمانية للأمراض الجلدية: "الملتقى يهدف إلى تعزيز المسيرة التعليمية لكافة العاملين بالرعاية الطبية، والتعريف بالأشكال السريرية الأكثر شيوعا للتفاعلات العكسية الدوائية، واستعراض آخر المستجدات حولها، وتبادل المعلومات وتعزيز الخبرات السريرية من قبل استشاريين في الأمراض الجلدية والمناعية وطب الطوارئ والطب التجميلي".

من جانبها قالت نائبة رئيسة الرابطة العمانية للأمراض الجلدية، رئيسة الملتقى الدكتورة فائزة بنت أحمد الراعي: أن الطفح الجلدي يعتبر هو الأكثر شيوعا بين التفاعلات العكسية الدوائية التي يواجهها الطبيب العام قبل المختص في أغلب الأحيان؛ وبما أنّ فئة الأطباء العموم تمثل الشريحة الكبرى للأطباء في القطاعين الصحيين العام والخاص؛ فقد تمّ إعداد المواد العلمية للمؤتمر لتركز على تلك الفئة بشكل خاص، علاوة على مواضيع أخرى تهتم بالفئات الطبية الأخرى تتضمن جانب التفاعلات العكسية الدوائية. كما تمّ الإعداد لتغطية أهم الجوانب السريرية والتشريعية لموضوع المؤتمر.