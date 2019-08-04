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"السندباد" تختتم مشاركتها ببرنامج "أولادنا" في "مطارات عمان"

الأحد 04 أغسطس 2019 06:40 م بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

اختتمت مكتبة السندباد المتنقلة للأطفال -إحدى مبادرات جريدة "الرؤية"- مؤخراً، مشاركتها في برنامج "أولادنا"، بالتعاون مع مركز التعليم والتطوير بالشركة العمانية لإدارة المطارات، كبرنامج لأبناء موظفي الشركة العمانية لإدراة المطارات، هدفت من خلاله "السندباد" لتشجيع الأطفال على القراءة والاطلاع.

وتم خلال اللقاء التعريف بمكتبة السندباد المتنقلة للأطفال، وتقديم حلقة قرائية للصغار، كما تمَّت مناقشة فائدة القراءة وأهميتها في بناء الأفراد والمجتمعات، كما تواجدت المكتبة برفوفها المحملة بالكتب العربية والإنجليزية وتزوَّد منها الصغار ما يناسبهم. وإضافة إلى ذلك، تم عمل ورشة في كيفية صناعة فواصل القراءة بطرق بسيطة للصغار ليخرج كل طفل بفاصل قراءة خاص به، وكتاب مجانيّ مقدم من المكتبة.

وتحرص مكتبة السندباد المتنقلة للأطفال -خلال زياراتها وجولاتها المستمرة- على أن تصل لجميع الأطفال ليستفيدوا وينهلوا من القصص والمعارف، ويتعرفوا على قيمة الكتب وفائدتها في الحياة وللمستقبل.

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