"الخليج للتكنولوجيا" يبدأ برنامج التدريب المقرون بالتشغيل للمعوقين

مسقط - الرؤية

أعلن معهد الخليج الدولي للإدارة والتكنولوجيا، أمس، عن بدء تلقي الطلبات لبرنامج التدريب المقرون بالتشغيل والمخصص لذوى الإعاقة فقط؛ وذلك بدعم من شركة تنمية نفط عمان، وبإشراف فني وإداري من الجمعية العمانية للخدمات النفطية "أوبال"، وبالتنسيق مع الجمعية العمانية للمعوقين.

وقال الدكتور أحمد بن حبوش الفارسي رئيس مجلس إدارة المعهد: إنَّ الإعلان عن هذه الفرص يأتي استكمالا للتوصيات التي تمَّت خلال ملتقى قادرون الأول، والذي نظمته شركة أساس مسقط لتنظيم المعارض والمؤتمرات، بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية والجمعية العمانية للمعوقين، وخُصص لتدريب وتأهيل وتوظيف ذوي الاعاقة؛ حيث بلغ إجمالي الفرص التدريبية والشواغر الوظيفية التي تقدمت بها المؤسسات 90 فرصة في قطاعات متنوعة؛ شملت البنوك والمصارف والمؤسسات المالية إلى جانب المؤسسات الطبية والتعليمية وقطاع النقل واللوجستيات والبيع بالتجزئة وغيرها من القطاعات.

وأوضح الفارسي أنَّ شروط التقديم للبرنامج تشمل إرفاق المتقدم ما يثبت أنه من فئة الباحثين عن عمل وفق نظام هيئة سجل القوى العاملة، وكذلك لديه بطاقة إعاقة صادرة ومعتمدة من الجهات المختصة، وأن الفرص المطروحة تشمل حملة دبلوم التعليم العام والشهادات الجامعية الأخرى.