الأحد, 04 أغسطس 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
43 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

"الخليج للتكنولوجيا" يبدأ برنامج التدريب المقرون بالتشغيل للمعوقين

الأحد 04 أغسطس 2019 06:39 م بتوقيت مسقط

"الخليج للتكنولوجيا" يبدأ برنامج التدريب المقرون بالتشغيل للمعوقين

مسقط - الرؤية

أعلن معهد الخليج الدولي للإدارة والتكنولوجيا، أمس، عن بدء تلقي الطلبات لبرنامج التدريب المقرون بالتشغيل والمخصص لذوى الإعاقة فقط؛ وذلك بدعم من شركة تنمية نفط عمان، وبإشراف فني وإداري من الجمعية العمانية للخدمات النفطية "أوبال"، وبالتنسيق مع الجمعية العمانية للمعوقين.

وقال الدكتور أحمد بن حبوش الفارسي رئيس مجلس إدارة المعهد: إنَّ الإعلان عن هذه الفرص يأتي استكمالا للتوصيات التي تمَّت خلال ملتقى قادرون الأول، والذي نظمته شركة أساس مسقط لتنظيم المعارض والمؤتمرات، بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية والجمعية العمانية للمعوقين، وخُصص لتدريب وتأهيل وتوظيف ذوي الاعاقة؛ حيث بلغ إجمالي الفرص التدريبية والشواغر الوظيفية التي تقدمت بها المؤسسات 90 فرصة في قطاعات متنوعة؛ شملت البنوك والمصارف والمؤسسات المالية إلى جانب المؤسسات الطبية والتعليمية وقطاع النقل واللوجستيات والبيع بالتجزئة وغيرها من القطاعات.

وأوضح الفارسي أنَّ شروط التقديم للبرنامج تشمل إرفاق المتقدم ما يثبت أنه من فئة الباحثين عن عمل وفق نظام هيئة سجل القوى العاملة، وكذلك لديه بطاقة إعاقة صادرة ومعتمدة من الجهات المختصة، وأن الفرص المطروحة تشمل حملة دبلوم التعليم العام والشهادات الجامعية الأخرى.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

12 أبريل 2015

45 ألف مواطن استفادوا من برنامج التدريب المقرون بالتشغيل

المزيد

22 سبتمبر 2018

انطلاق برنامج التدريب المقرون بالتشغيل في الكلية المهنية بشناص

المزيد

13 نوفمبر 2018

بنك مسقط يستقبل طلبات الترشح للاستفادة من برنامج التدريب المقرون بالتشغيل

المزيد

17 أغسطس 2016

"الزبير للسيّارات" تدشّن برنامج التدريب المقرون بالتشغيل

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

الصبيحي: نهج "الرؤية" يدفع بترقية العملية الإعلامية.. وإلمام الصحفي بالتقنية ضرورة حتمية

قضايا محلية - حوارات

هروب المتورطين في جريمة قتل الأسرة العمانية إلى خارج البلاد

المحليات - شرطة

عيد الأضحى الاثنين 12 أغسطس في هذه الدول

منوعات - من هنا وهناك

تعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لإصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود

الاقتصاد - محلي

"ملتقى الإعلام الجديد" يدعو إلى تبني ميثاق شرف إعلامي رقمي وسن تشريعات مُنظمة تضمن حرية الوصول للمعلومة

المحليات - أخبار

الجشمي: ميزانية السلطنة على الطريق الصحيح مع تسجيل انخفاض في العجز

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

قرار بإغلاق فندق "جولدن توليب" السيب

الاقتصاد - محلي

بعثة الحج العمانية تغادر .. والسلطات السعودية تفرض غرامات

المحليات - أخبار

تفاصيل اختفاء طالبة عمانية في أستراليا

المحليات - أخبار

"القوى العاملة" تجدد حظر استقدام وافدين في بعض المهن

الاقتصاد - محلي

"الأوقاف" تعلن عدم ثبوت رؤية هلال ذي الحجة

المحليات - أخبار

بالصور.. الأميرة هيا تطالب المحكمة بحمايتها من زوجها حاكم دبي

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة