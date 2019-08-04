بلدية مسقط تكثف الحملات التفتيشية على محلات الأغذية

مسقط – الرؤية

تواصل بلدية مسقط جهودها من أجل تطوير قطاع الرقابة الصحية وجميع القطاعات، حيث زادت من حملاتها التفتيشية في مجال الأغذية ومنتجاتها، خاصة من اقتراب عيد الأضحى المبارك، كما تواصل سعيها المستمر في تقديم الحلول والمبادرات التي تعزز تقديم الخدمات، وتسهم في تحسين البيئة الصحية، وتحديث النُّظُم والاشتراطات الصحية، وتفعيل الإجراءات الاستباقية والبرامج الوقائية، للتأكيد على التقيُّد بالمواصفات ومعايير الجودة، بما فيها تلمُّس احتياجات المؤسسات ذات العلاقة بالصحة العامة، وذلك بما يُسهم في تحقيق الاستدامة الصحية والبيئية، كما تدعو البلدية في سبيل تحقيق هذه المساعي لتكاتف المجتمع كأفراد ومؤسسات؛ لمواجهة التحديات المرتبطة بالقطاع؛ وخاصة ما يتعلق بمجال سلامة الغذاء وحماية المستهلك، أو في مجالات إعداد وتداول الغذاء، والحد من تكرار بعض المنشآت للمخالفات الصحية، وذلك عبر منافذ المشاركة المجتمعية الإلكترونية التي تسخرها بلدية مسقط كنوع من أنواع الشراكة المجتمعية التي تعتز بها، ويعمل القطاع الصحي ببلدية مسقط كذلك على تطوير خدمات الصحة العامة والغذائية على وجه الخصوص، وذلك من أجل زيادة فاعلية وكفاية أجهزة البلدية العاملة في مجال خدمات النظافة العامة ومكافحة الآفات والتفتيش الغذائي.

مسؤوليات القطاع الصحي:

يتولى قطاع الشؤون الصحية لبلدية مسقط عددا من المسؤوليات منها المُراقبة الصحية للمصانع والفنادق والمطاعم السياحية ومطاعم الدرجة الأولى، إلى جانب تنظيم وإدارة الحملات الصحية العامة والتنسيق بين دوائر الشؤون الصحية بمُديريات البلدية الخدمية، وإجراء الدراسات المتعلقة بأعمال الصحة العامة أو الإشراف عليها، وكذا إعداد الشروط الواجب توافرها لمنح تراخيص العمل للمنشآت ذات الاختصاص، والتأكيد على أعمال مُراقبة تنفيذ القوانين واللوائح والأوامر المحلية المتعلقة بالصحة العامة، ورفع التقارير عن أية مخالفات، بالإضافة لتقديم المشورة الفنية فيما يتعلق بالجوانب الصحية سواءً عبر المشاركة في برامج التوعية الصحية للمواطنين، أو تقديم المشورة للمجلس البلدي أثناء مناقشته للأوامر المحلية الخاصة بالصحة العامة، والتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة البلديات الإقليمية بشأن مواضيع الصحة العامة ووضع الضوابط المشابهة داخل السلطنة.

ويرتكز قطاع الشؤون الصحية لبلدية مسقط على ركائز مهمة، يأتي في مُقدمتها قطاع الرقابة الصحية على الأغذية وقطاع الإشراف البيئي، الإشراف الصحي والبيطري، المختبر المركزي، ويولي القطاع الصحي ضبط الجودة أهمية كبرى؛ من حيث توليه إعداد الدراسات، والتثقيف الصحي، والإسهام في مجال السلامة والصحة المهنية.

ويتكون قطاع رقابة الأغذية من أقسام رئيسية تختص بالرقابة على الأغذية، وطرق تصنيعها والإشراف على المنافذ البحرية والجوية (ميناء السلطان قابوس ومطار مسقط الدولي) والإشراف على أقسام التفتيش ومراقبة الأغذية بالمديريات العامة لبلدية مسقط. كما يمارس هذا القطاع دورا هاماً وحيوياً في مجال الرقابة على الأنشطة ذات العلاقة بتداول المواد الغذائية والمحلات التي لها علاقة بالصحة العامة، بما يضمن المحافظة على صحة وسلامة المستهلك، مع متابعة أعمال أقسام التفتيش ومراقبة الأغذية بالمديريات، والقيام بالزيارات الميدانية للوقوف على الأنشطة المختلفة، ووضع برامج لتطوير أعمالها مثل الدورات التدريبية للمفتشين، وبرامج التثقيف الصحي للعاملين بالمؤسسات ذات العلاقة بالأنشطة الصحية والغذائية، وكذلك الباعة المتجولين، مع الإسهام في التخطيط والتنفيذ لبرامج التوعية والمشاركة المجتمعية، وعمل الدراسات والبحوث وغيرها.

ويقوم نظام عمل أقسام الرقابة الصحية على تقسيم المديرية الواقعة بالولاية إلى مناطق، اعتمادا على أرقام المجمعات؛ بحيث يتكفل كل فريق تفتيش بمنطقة معينة، مما يسهل عملية الرقابة، كما يتم حصر كل المؤسسات الغذائية في المنطقة المستهدفة، مع تحديد نوع النشاطات التي تمارس بها، ويتم التركيز على المنشآت الغذائية ذات الخطورة العالية، كالمطاعم والمقاهي، إضافة إلى المؤسسات الأقل خطورة كمحلات التجميل والحلاقة ومحلات بيع المواد الغذائية والخضار.