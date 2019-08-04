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اختتام المعرض السنوي لجمعية دار العطاء بمشاركة 70 مشروعا

الأحد 04 أغسطس 2019 06:32 م بتوقيت مسقط

اختتام المعرض السنوي لجمعية دار العطاء بمشاركة 70 مشروعا

 

مسقط - الرؤية

 

اختتمت جمعية دار العطاء الدورة الثانية والعشرين من معرض المشاريع الصغيرة والمتوسطة (عطاء)، والذي أٌقيم في الفترة من 25 يوليو إلى 27 يوليو 2019، وذلك بمشاركة أكثر من 70 مشروعا تنوعت بين الأزياء والعطور، والبخور، والمجوهرات والإكسسوارات وأدوات التجميل، وغيرها من المستلزمات، وبلغ عدد زوار المعرض 1996 زائرا، برعاية عدد من المؤسسات منها مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، وهلا اف ام، ومجموعة مسقط للإعلام، ومراسيم للضيافة، وسيف ديزاين، وجلكسي واي، وقاعة النور.

ويعد ملتقى المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الفعاليات السنوية التي تقيمها دار العطاء، خلال مواسم الأعياد، وتخصص الجمعية رسما لدخول المعرض قيمته ريال عماني يذهب لصالح كسوة العيد، وذلك ضمن برنامج القيم الإنسانية الذي تتبناه الجمعية.

الجدير ذكره أنَّ معرض "عطاء" هو إحدى وسائل الدعم والتشجيع لمشاريع رواد ورائدات الأعمال من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق المساهمة في التسويق لمنتجاتهم وتنشيط الحركة التجارية من خلال هذه المعارض.

 

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