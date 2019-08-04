14.5 ألف متدرب في المؤسسات التدريبية الخاصة خلال 7 أشهر

مسقط - الرؤية

أظهرت إحصائية صادرة عن وزارة القوى العاملة أن عدد المتدربين في المؤسسات التدريبية الخاصة خلال الفترة من 1/1/2019م إلى 20/7/2019م بلغ 14561 متدربا، موزعين بين العمانيين وغير العمانيين؛ حيث بلغ عدد العمانيين 13468 متدربا؛ منهم 8754 متدربا من فئة الذكور، و4714 متدربا من الإناث، وبلغ عدد غير العمانيين 1093 متدربا، منهم 813 من فئة الذكور و280 من الإناث.

وأشارات الإحصائية إلى أنّ الشهادات التدريبية المصدقة خلال نفس الفترة بلغت 14517 شهادة، منها 2086 شهادة في مجال الدورات الفنية، و426 دورات حرفية، و3603 دورات إدارية، و1833 دورات حاسب آلي، و2676 شهادة في مجال الخدمات التدريبية، و3893 في مجال اللغات.