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منتخبنا للسباحة يشارك في البطولة العربية التاسعة بالمغرب

الأحد 04 أغسطس 2019 05:28 م بتوقيت مسقط

منتخبنا للسباحة يشارك في البطولة العربية التاسعة بالمغرب

مسقط - الرؤية

غادرت بعثة منتخبنا الوطني للسباحة متجهة إلى المملكة المغربية للمشاركة في البطولة العربية التاسعة للمراحل السنية والتي يمثلنا فيها السباح مهند أولاد ثاني والسباح عمر البلوشي المندرجان تحت فئة 14 و15 سنة.

وقال طارق الهاشمي نائب رئيس الاتحاد العماني للسباحة رئيس وفد السلطنة إنّ منتخبنا الوطني للسباحة يشارك في البطولة العربية للسباحة والتي تستضيفها الدار البيضاء في المملكة المغربية في الفترة من 4 إلى 9 من أغسطس الحالي، وذلك تحت اشراف الاتحاد العربي للسباحة. وأضاف الهاشمي أن هذه المشاركة تأتي استمرارا لجهود تأهيل عناصر المنتخب الوطني استعدادا للمشاركة في الاستحقاقات الرئيسية في الاتحاد وخصوصا البطولة الآسيوية المقرر إقامتها في الهند في شهر سبتمبر من هذه العام 2019، كما تأتي هذه المشاركة من أجل استعداد المنتخب للمشاركة في البطولة 27 للألعاب المائية المقرر إقامتها في بطولة الكويت في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر المقبل.

وعن مشاركة سباحينا في بطولة المغرب، أكد نائب رئيس الاتحاد العماني للسباحة أهمية هذه المشاركة، وقال: "سيشارك سباحنا مهند أولاد ثاني في سباق 50 و100 متر حرة وكذلك سباق 50 و100 ظهر، أمّا المتسابق الثاني عمر البلوشي فسيشارك في سباق 50 متر فراشة و50 متر ظهر بالإضافة إلى 50 متر حرة".

وعن طموحاتهم في الاتحاد العماني للسباحة حول المشاركات الخارجية، أشار الهاشمي إلى أنّ هناك توجه من مجلس إدارة الاتحاد بناء على توصيات من اللجان الفنية ان تهدف المشاركة إلى المنافسة، ولذا تم وضع معايير رقمية محددة وتم تحديد موعد اختبارات رسمية أعلن عنها في وقت سابق، تم التحضير لها وتمت مشاركة ما يقارب 70 سباحا من المنتسبين للأندية في الاتحاد، موضحا أنّ من استطاع تحقيق هذه المعايير كانت له الفرصة في تمثيل المنتخب وهذا ما حققه السباحان مهند وعمر.

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