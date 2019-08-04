حقيقة وفاة 2500 طفلا عمانيا بعد الولادة في 2019

مسقط - الرؤية

قالت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" إن ما تم تداوله عن وجود 3100 حالة وفاة أطفال بعد الولادة، منهم 2500 عماني حتى نهاية مايو 2019م غير صحيح.

وأكدت الوزارة أن كاتب الخبر اعتمد على العدد رقم 30 للنشرة الشهرية التي أصدرها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات المنشورة في شهر يوليو ويمثل الرقم 3100 إجمالي عدد الوفيات للأطفال والكبار من يناير إلى مايو2019، وليس كما ذكر كاتب الخبر بأن هذا الرقم يمثل وفيات الأطفال بعد الولادة.

وأوضحت الوزارة أن الإحصاءات الحيوية الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات لعام 2018م أوضحت أن إجمالي وفيات الأطفال الرضع (بعمر أقل من سنة) 8.5 لكل 1000 مولود حي بين العمانيين



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