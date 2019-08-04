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هروب المتورطين في جريمة قتل الأسرة العمانية إلى خارج البلاد

الأحد 04 أغسطس 2019 02:07 م بتوقيت مسقط

هروب المتورطين في جريمة قتل الأسرة العمانية إلى خارج البلاد

مسقط - الرؤية

أوضحت شرطة عمان السلطانية بأن جهود البحث والتحري في قضية الأسرة العمانية وقتل أفرادها في ولاية بدية أسفرت عن جمع الأدلة التي تشير بالاتهام إلى المتورطين في هذه الجريمة.

وبسبب التأخر في الإبلاغ عن الواقعة الذي كان بعد يومين من حدوثها تمكن المتهمون وهم من جنسية آسيوية من مغادرة البلاد.

وتقوم شرطة عمان السلطانية والأجهزة الأمنية بملاحقة المتهمين عبر القنوات الرسمية ومواصلة الإجراءات القانونية الواجبة باهتمام كبير ومهنية عالية بإذن الله.

وتشكر شرطة عمان السلطانية الجميع على التعاون معها.

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