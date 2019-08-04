عيد الأضحى الاثنين 12 أغسطس في هذه الدول

الرؤية – خاص

أعلنتْ وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أن السبت غرة شهر ذي الحجة للعام 1440هـ، الموافق 3 أغسطس للعام 2019. وبذلك يكون يوم الاثنين العاشر من ذي الحجة للعام 1440هـ الموافق 12 أغسطس للعام 2019، أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وقد تباينت رؤية هلال شهر ذي الحجة وتحديد موعد أول أيام عيد الأضحى في الدول العربية والإسلامية، ونتج عنها موعدان للاحتفال بأول أيام العيد.

وقد أعلنت 20 دولة أن أول أيام العيد سيكون يوم الأحد 11 من أغسطس الجاري، وهذه الدول هي السعودية، والإمارات، ومصر، والجزائر، وتونس، والأردن، وليبيا، والبحرين، واليمن، وسوريا، والسودان، وفلسطين، والكويت، وموريتانيا، والصومال، وجزر القمر، وجيبوتي، ولبنان، وقطر، والعراق، وسيكون أول أيام العيد يوم الاثنين 12 أغسطس، في السلطنة والمغرب.

كذلك أعلنت بعض الدول الإسلامية أن أول أيام عيد الأضحى سيكون الاثنين 12 أغسطس، ومن هذه الدول باكستان وإيران، وبنجلادش، والهند وبعض الدول الإسلامية في إفريقيا.