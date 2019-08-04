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47 .. أعلى درجة حرارة متوقعة في طقس السلطنة

الأحد 04 أغسطس 2019 12:33 م بتوقيت مسقط

47 .. أعلى درجة حرارة متوقعة في طقس السلطنة

 

مسقط - الرؤية

أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى استمرار تدفق وانتشار السحب على أجزاء من سواحل بحر عمان وعلى أجزاء من محافظات شمال وجنوب الشرقية والداخلية والوسطى والبريمي مع نشاط سحب الخريف وتساقط الرذاذ على سواحل وجبال ظفار.

وأضافت أن الطقس غائم جزئيا إلى غائم على المناطق الساحلية لمحافظة ظفار والجبال المجاورة مع تساقط الرذاذ المتقطع وصحو بوجه عام على بقية محافظات السلطنة مع تدفق السحب العالية والمتوسطة وفرص لتشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة على جبال الحجر خلال فترة ما بعد الظهيرة.

وسجلت درجات الحرارة في محافظة مسقط 44 / 32 وفي مدينة صلالة 27 / 25 وأعلى درجة حرارة متوقعة اليوم 47 درجة في فهود وأدناها 18 درجة في جبل سمحان.

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