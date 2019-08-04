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يا حـبيبي

الأحد 04 أغسطس 2019 08:54 ص بتوقيت مسقط

يا حـبيبي


وجدان شام | سوريا

هل ظل من شيء يقال..؟!
ما ظل يحكي غير كومة حزننا
في المينا
فلمن برب العرش تتركني
لمن ...؟!
وعلم أبقى
في مدار الشوق بعدك
كي أدور على طواحينه
حول موتي
لم يصل على رفاتي
غير فقد وتراب.

يا حبيبي..!!!
كيف يغفو جفن هذا الليل
تهجع بي
مسامير العذاب...؟!
حين مطرقة الحنين تدقني
يبكي على رجعي لآه الآه في
باب ذكرانا
ويفتح ألف باب
فلمن كلي تركت...؟!

يا حبيبي...!!
أما سمعت يدي تمر على يديك
ترتجي أن لا تسلمها الهزيمة
ما رحمت
ها أنا عبد السراب
لما ركبت الدمع موجا
والرحيل سفينة
الليل شطر أنينه ولى
و ولى أضلعي جرحا وعلة
ماذا يضير بنات أيام النوى
لو عدت لي
الريح أحرجها سؤالي
النفس أسقطها غزاة الحزن
عاصمة تنكس رايتي
و الروح ثكلى
ماذا يضير..؟!

لبست ثياب الجدب نفسي
وعلى حلقي احتجاج
ألف حبل قد تدلى
ليس إلا ...

ما أرخص الآتي بدونك
من غير عمر
وكأنه اللاشيء
لا يعنيني
ما أرخصه....؟!
و رخيصة كل الحياة
فإن غدوت بعالم
لا شرفة لي فيه
أو مقعد
لا ذكريات
فارنو إلى هاك السماء
عشقت أنجمها بباكية اشتياقي
لم يبق من باق
فبعدك
أنت وحدي
وأنا في زحمة الكون لوحدك

 

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