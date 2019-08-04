مودة لا تنقطع



حمزة فيصل المردان | العراق



مدخل: - روحي تهفو إليها دائما

ماباله الليل

يختصر الأفراح

إلى أين تريدين..!!! ؟؟؟

تمزّق وجه الوقت

بمخالب لا تعي، حرقة الشوق

والسؤال مفطوم من التقبيل

لخارطة وطنٍ سجن بداخلها الهواء

وانبجس الملح

وصرخات المفجوعات

أسفل حكايتي

التي لم يتناقلها

سوى الأحياء الموتى

وليس الموتى الأحياء

هاجسي، علامة البدء

ساحرق الذكريات

لعلّي… ، أجد طريقا نسلكه

إلى ضفّة أخرى

لا يعلوها جدبٌ

قال حمزة ليباوي

* سأنقطع أليه

أرسم على حافات الجنون

أشكال ابتعادي عنه

اقترابي منه

أغلال… ، وأنفاسي تحرقه بالرنين

وحده يعصر نظراتي

يأكل خطواتي

يبعد عني هموم السفر

لكنه، مثلي يشتاق لفراشه الوثير

ليعلق على الحائط المتهالك

أزمنة لن تأتي

ويترك عليه أحلام الشتاء

تحدّد ملامح نشوي.